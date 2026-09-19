Vụ livestream chửi bới tại Bệnh viện Lạc Việt: Cả bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đồng loạt vướng lao lý

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Khắc Hồng (1976); Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1979); Trần Thị Oanh (SN 1983); Đặng Văn Hinh (SN 1975); Trần Xuân Chiến (SN 1974); Trần Thị Thảo (SN 1978).

Những đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

6 đối tượng này được xác định là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án có tính chất hy hữu trong thực tiễn tư pháp Việt Nam, khi cả hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ đều bị khởi tố hình sự chỉ từ một vụ livestream thiếu kiểm chứng.

Công an tỉnh Phú Thọ đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín bệnh viện Lạc Việt. Những trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc, xác định rõ hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật, trong đó có Nghị định số 174/2026/NĐ-CP⁠ của Chính phủ.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.