Ngày 19/11, sau ba ngày mở phiên sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”, xảy ra tại TPHCM và một số tỉnh, thành phố, đại diện Viện KSND TPHCM đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Các bị cáo tại tòa

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thuế. Căn cứ hồ sơ vụ án, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét mức độ, vai trò phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo để quyết định hình phạt phù hợp.

Cụ thể, bị cáo Trịnh Trác Nhiên (SN 1978) bị đề nghị tổng mức án từ 19-21 năm tù về ba tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ”.

Đối với Đào Minh Thọ (SN 1973, kinh doanh tự do), Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Bị cáo Đào Minh Thọ

Đáng chú ý, Nguyễn Thành Nghĩa, cựu công chức Thuế cơ sở 3 TPHCM, bị đề nghị mức án từ 8-9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Đây là bị cáo bị cáo buộc đã nhận hơn 3,8 tỷ đồng từ Trịnh Trác Nhiên để hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của các công ty “ma”.

39 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ phạt tiền 300 triệu đồng, phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm 6 tháng tù, tùy theo tính chất, mức độ và vai trò phạm tội.

Theo cáo trạng, vụ án xuất phát từ hai đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động trong thời gian dài tại TPHCM và một số địa phương. Hai đường dây do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cầm đầu đã thành lập tổng cộng 108 công ty “ma”, xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.

Trong đó, Đào Minh Thọ được xác định cầm đầu đường dây thứ nhất. Từ năm 2016 đến năm 2023, Thọ trực tiếp thành lập 57 công ty “ma”, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, nhằm phục vụ việc mua bán hóa đơn trái phép.

Với thủ đoạn này, đường dây của Thọ đã xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn hơn 1.929 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 9,75 tỷ đồng từ việc bán trái phép 2.267 hóa đơn. Đối với khoản thu lợi từ 7.396 hóa đơn còn lại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

Ở đường dây thứ hai, Trịnh Trác Nhiên, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Tư vấn thuế Trịnh Gia, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên thành lập 51 công ty “ma” trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023.

Thông qua hệ thống doanh nghiệp này, nhóm của Nhiên đã xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 36 tỷ đồng từ việc bán trái phép 3.901 hóa đơn. Đối với 43.126 hóa đơn còn lại, cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục làm rõ, xử lý trong giai đoạn 2.

Đáng chú ý, cáo trạng xác định Trịnh Trác Nhiên nhiều lần đưa tiền cho cán bộ thuế nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của các công ty “ma”. Cụ thể, từ năm 2020, Nhiên đã đưa tổng cộng hơn 3,828 tỷ đồng cho Nguyễn Thành Nghĩa, khi đó là công chức Thuế cơ sở 3 TPHCM, nhằm nhờ hỗ trợ, hạn chế nguy cơ các doanh nghiệp do mình thành lập bị kiểm tra, phát hiện sai phạm.

Từ đó, Trịnh Trác Nhiên bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, còn Nguyễn Thành Nghĩa bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài khoản tiền trên, từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, Nhiên còn bị cáo buộc đưa 3,9 tỷ đồng và 123.000 USD cho Nguyễn Minh Mãi, cùng 500 triệu đồng cho Vũ Đình Giang, với mục đích nhờ tìm người đưa hối lộ để giúp mình không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, Mãi và Giang không thực hiện việc đưa hối lộ mà bịa đặt thông tin nhằm chiếm đoạt tiền của Nhiên. Hành vi này đã được cơ quan chức năng xử lý trong một vụ án khác.

Với thủ đoạn thành lập hàng loạt doanh nghiệp không hoạt động thực tế để xuất bán hóa đơn khống, hai đường dây đã tạo ra một lượng hóa đơn đặc biệt lớn, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.