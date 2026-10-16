Vụ lạng lách, đánh võng quanh sân vận động Mỹ Đình: Triệu tập thêm 17 đối tượng

Cơ quan Công an tiếp tục triệu tập các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CAHN

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, tính đến ngày 14/10, Công an phường Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT tiếp tục triệu tập thêm 17 đối tượng, gồm: N.X.N (SN 2008), N.V.C (SN 2008), T.Q.B (SN 2007), C.N.Q (SN 2008), N.B.N (SN 2008), Đ.Q.K (SN 2008), N.P.Đ.T (SN 2008), P.N.A (SN 2010), H.M.K (SN 2007), L.H.T (SN 2008), N.P.V (SN 2009), N.A.T (SN 2008), T.T.A (SN 2009), N.M.T (SN 2009), Đ.V.Đ (SN 2008), N.T.M (SN 2008) đều trú tại TP Hà Nội và Đ.D.K (SN 2003) trú tại tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội đã triệu tập 8 thanh niên liên quan đến vụ tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình rạng sáng 12/10.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã xem những nội dung trên mạng xã hội TikTok liên quan đến việc tụ tập, đua xe tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, sau đó rủ nhau điều khiển xe máy đến đây.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an phường Từ Liêm phối hợp các lực lượng chức năng truy xét các đối tượng có liên quan, củng cố tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý các đối thượng theo quy định của pháp luật.