Vũ Lăng: Khơi tiềm năng phát triển sản xuất

Xã Vũ Lăng là xã khu vực III được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Tân Lập, Tân Hương, Chiêu Vũ và Vũ Lăng thuộc huyện Bắc Sơn cũ. Xã có diện tích tự nhiên trên 11.260 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp trên 9.370 ha. Địa hình chủ yếu là đồi núi xen thung lũng, trong đó đất thung lũng giữ nước tốt, độ phì cao; khí hậu phù hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi...

Mô hình nuôi ngựa bạch của người dân xã Vũ Lăng

Tận dụng những điều kiện thuận lợi đó, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Vũ Lăng đã chủ động xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Nổi bật như mô hình nuôi bò nhốt chuồng của gia đình ông Hoàng Doãn Thịnh, thôn Tân Lập.

Ông Thịnh chia sẻ: Nhận thấy những điều kiện thuận lợi về khí hậu, nguồn thức ăn dồi dào, gia đình tôi đã chủ động tìm hiểu và triển khai mô hình nuôi bò nhốt chuồng. Việc nuôi bò nhốt chuồng giúp gia đình rút ngắn thời gian nuôi, chủ động kiểm soát dinh dưỡng, không tốn công chăn thả và kiểm soát tốt dịch bệnh... Vừa nuôi, vừa tích lũy vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, những năm gần đây, gia đình luôn duy trì nuôi từ 30 – 60 con bò. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu nhập khoảng 300 triệu đồng.

Cùng với gia đình ông Thịnh, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Vũ Lăng tập trung phát triển mô hình nuôi bò nhốt chuồng cũng như các mô hình chăn nuôi lợn, gà, ngựa bạch, dúi, thủy sản... đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định.

Không chỉ phát triển chăn nuôi, nhiều hộ dân xã Vũ Lăng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Dương Văn Phong, thôn Nam Hương cho biết: Trước đây, 4 mẫu đất của gia đình chủ yếu trồng ngô thu nhập không cao. Khoảng 4 năm trở lại đây, sau khi tìm hiểu mô hình trồng rau, củ, quả ở ngoài tỉnh, gia đình tôi đã đầu tư thiết bị để chuyển 4 mẫu đất sang trồng cải bắp, cải bao, mướp đắng, mướp ngọt... Các loại rau, củ, quả phù hợp điều kiện khí hậu, đất đai nên sinh trưởng, phát triển tốt. Mỗi năm, gia đình thu lãi trên 300 triệu đồng.

Giống như gia đình ông Phong, nhận thấy việc trồng ngô hiệu quả thấp, năm 2022, gia đình ông Lường Văn Tài, thôn Cầu Hin đã chuyển 3 sào đất trồng ngô sang trồng cam đường Canh. Ông Tài cho biết: Hiện nay, gia đình có 200 cây cam đường Canh đã cho thu hoạch. Năm 2025, thu nhập từ cam đường Canh được 60 triệu đồng, cao hơn 6 lần trồng ngô trên cùng diện tích. Dự kiến vụ cam năm nay, gia đình sẽ thu hoạch khoảng 2,5 tấn cam, tăng 0,5 tấn so với năm 2025.

Bên cạnh các mô hình kể trên, tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Vũ Lăng đã xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp. Ông Lưu Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng cho biết: Bên cạnh sự chủ động của người dân, UBND xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân phát triển các mô hình sản xuất. Hiện trên địa bàn xã duy trì đàn trâu, bò trên 4.200 con, đàn lợn gần 14.000 con, đàn gia cầm gần 90.000 con cùng các loại vật nuôi giá trị như ngựa bạch, dúi; trên 650 ha cây thuốc lá, 125 ha cây ăn quả có múi...

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 43 triệu đồng/người(năm 2026 dự kiến đạt 50 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2025 là 166 hộ, chiếm 5,48% (dự kiến năm 2026 giảm 31 hộ so với năm 2025).

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã Vũ Lăng tiếp tục triển khai các giải pháp để phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ông Lộc Quang Hòa, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển nông nghiệp xã Vũ Lăng cho biết: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phát triển nông nghiệp xã tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 24 ngày 3/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực tập trung, bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026 – 2030 và Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đưa các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Nhà nước như hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây giống, xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm, thưởng sản phẩm OCOP.... đến người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chủ động, nhạy bén của người dân, doanh nghiệp, tin tưởng rằng thời gian tới, lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Vũ Lăng tiếp tục có những chuyển biến rõ nét hơn nữa. Qua đó không chỉ nâng cao đời sống người dân mà còn trực tiếp tạo nền tảng vững chắc để xã từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.