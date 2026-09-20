Vụ lái ôtô tông vào nhóm người trước quán ăn: Bắt khẩn cấp 7 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 20/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ xô xát, gây mất an ninh, trật tự xảy ra lúc rạng sáng 19/9 tại một quán ăn uống trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán.

Trong vụ việc này có một người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng sau khi một đối tượng điều khiển ôtô tông vào nhóm người đang đứng trước quán.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 19/9, Lê Miền Nam (sinh năm 1996, thường trú tại tỉnh Ninh Bình) cùng một số người bạn đến một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán để ăn uống.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Nam lấy ôtô để rời đi. Trong quá trình lùi xe, ôtô do Nam điều khiển va chạm với xe môtô của Đường Văn Nhựt (sinh năm 2004, thường trú tại tỉnh An Giang) đang để tại khu vực quán.

Từ vụ va chạm, giữa Nam và Thạch Khê Ma Rine (sinh năm 1995, thường trú tại tỉnh Trà Vinh) là nhân viên giữ xe của quán xảy ra cự cãi, sau đó dẫn đến xô xát.

Dù được bạn bè đi cùng can ngăn, Nam chạy ra ngoài, điều khiển ôtô tông vào nhóm người đang đứng trước quán. Vụ việc khiến một người bị thương, nhiều xe môtô tại khu vực bị hư hỏng.

Lê Miền Nam tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận được tin báo, Công an phường Chợ Quán nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và hành vi của từng cá nhân liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm: Lê Miền Nam, Đường Văn Nhựt và 5 đối tượng là nhân viên quán ăn: Thạch Khê Ma Rine, Trần Tấn Đạt (sinh năm 2003, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2000, thường trú tại thành phố Cần Thơ), Nguyễn Văn Dô (sinh năm 2007, thường trú tại thành phố Cần Thơ), Phan Minh Thật (sinh năm 1998, thường trú tại thành phố Cần Thơ).

Các đối tượng bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”./.