Vụ kiện tại Alaska làm phức tạp cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ

Tranh chấp diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, trong bối cảnh cuộc đua tại Alaska có thể ảnh hưởng đến tương quan quyền lực tại Thượng viện Mỹ.

Vụ việc bắt nguồn từ sự xuất hiện của 2 ứng cử viên có tên gần giống nhau trong cuộc đua vào Thượng viện tại Alaska.

Thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan S. Sullivan thuộc đảng Cộng hòa đang cạnh tranh với cựu Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mary Peltola. Người còn lại là Daniel J. Sullivan Jr., 1 giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, tranh cử không ghi tên đảng phái.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan S. Sullivan (trái) và ứng viên độc lập Daniel J. Sullivan. Ảnh: USNews

Ngày 23-10, Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện bang Alaska tại Tòa án liên bang, đề nghị ngăn việc xác nhận kết quả nếu ông Dan S. Sullivan thất bại sít sao.

Cơ quan này cho rằng tên của 2 ứng cử viên gần giống nhau có thể khiến cử tri nhầm lẫn, làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Ngày 29-10, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục sửa đổi đơn kiện, bổ sung cáo buộc các nhân vật thuộc đảng Dân chủ đã tuyển mộ ứng cử viên Daniel J. Sullivan, nhằm phân tán phiếu bầu của Thượng nghị sĩ đương nhiệm, qua đó tạo lợi thế cho bà Peltola.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp phát hành hơn 40 giấy triệu tập và yêu cầu cung cấp, bảo toàn tài liệu phục vụ điều tra. Các chiến dịch tranh cử của bà Peltola và ông Daniel J. Sullivan đều bị đề cập trong quá trình này.

Tuy nhiên, chiến dịch của bà Peltola và Ủy ban Vận động tranh cử Thượng viện của đảng Dân chủ (DSCC) phủ nhận liên quan đến việc tuyển mộ ứng cử viên trùng tên.

Thống đốc Alaska Mike Dunleavy đã yêu cầu mở cuộc điều tra cấp bang về cáo buộc trên. Trong khi đó, chính quyền bang đề nghị Tòa án liên bang bác đơn kiện của Bộ Tư pháp.

Đảng Cộng hòa hiện nắm 53 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện Mỹ, trong khi đảng Dân chủ cần giành thêm 4 ghế để kiểm soát cơ quan này.

Cuộc đua tại Alaska nằm trong nhóm 7 cuộc cạnh tranh được chú ý, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả phân chia quyền lực sau bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nếu kết quả tại Alaska bị trì hoãn xác nhận do tranh chấp pháp lý, việc xác định tương quan ghế tại Thượng viện có thể kéo dài.