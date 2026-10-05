Vụ kiện Man City đe dọa túi tiền của Premier League

Vụ kiện Manchester City có thể tiêu tốn số tiền lớn của Premier League. Ảnh: Reuters.

Theo The Telegraph, các câu lạc bộ Premier League đối mặt nguy cơ phải gánh khoản chi phí pháp lý vượt mốc 100 triệu bảng nếu Manchester City thắng kiện. Trong trường hợp cơ quan quản lý thất bại, toàn bộ hoá đơn tư pháp khổng lồ này sẽ được chuyển giao trực tiếp cho giải đấu và các đội bóng thành viên chi trả.

Về mặt quy trình, luật Premier League quy định phiên kháng cáo phải diễn ra trong vòng 12 tuần và có phán quyết sau 30 ngày. Dù vậy, do tính chất phức tạp của vụ việc, đội ngũ luật sư nhận định quá trình sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tháng, với kỳ vọng hoàn tất vào đầu năm tới.

Tranh chấp có nguy cơ leo thang đỉnh điểm nếu đội chủ sân Etihad tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án tối cao sau khi các bằng chứng và 6 phụ lục giải trình trước đó bị ủy ban độc lập bác bỏ.

Tại toà án dân sự, một thẩm phán ngoài ngành thể thao sẽ trực tiếp thụ lý, mở ra các lập luận tư pháp mới nhưng đồng thời có thể kéo dài vụ án thêm nhiều năm.

Việc kéo nhau ra toà án dân sự không chỉ gia tăng bất ổn cho giải đấu về mặt tổ chức, mà còn đẩy các câu lạc bộ Premier League vào thế bị động trước những hệ luỵ tài chính nghiêm trọng.

Highlights Manchester City 5-3 Sunderland Tối 20/9, Manchester City đánh bại Sunderland với tỷ số 5-3 tại vòng 5 Premier League 2026/27.