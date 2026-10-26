Vụ kiện liên quan đến nghệ sĩ hài Park Na Rae bất ngờ đảo chiều

Theo MyDaily, mới đây, kênh YouTube Respect Lee Jin Ho đăng tải video với tiêu đề đề cập đến những lời khai đáng chú ý trong phiên tòa xét xử các cựu quản lý của Park Na Rae.

Trong video, Lee Jin Ho nhận định vụ việc đang có bước ngoặt bất ngờ khi hai người từng cùng làm quản lý cho nữ nghệ sĩ dường như không còn giữ quan điểm thống nhất. Cụ thể, hai cựu quản lý được gọi là A và B hiện bị đưa ra xét xử với cáo buộc liên quan đến hành vi cùng nhau cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, A là người quản lý có thâm niên hơn, còn B là nhân viên quản lý trẻ tuổi nhất trong nhóm.

Hai người từng cùng làm quản lý cho Park Na Rae dường như không còn giữ quan điểm thống nhất.

Ngày 20/10, Tòa án Quận Tây Seoul đã mở phiên xét xử thứ hai đối với hai bị cáo về cáo buộc vi phạm luật xử phạt hành vi bạo lực, liên quan đến tội danh cùng cưỡng đoạt tài sản và các hành vi khác.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, phía B đưa ra lời khai phủ nhận việc từng thỏa thuận với A để yêu cầu Park Na Rae chi trả một khoản tiền dựa trên doanh thu.

Đại diện B trình bày: "Chúng tôi chỉ yêu cầu tiền trợ cấp thôi việc, tiền lương còn nợ và các khoản phụ cấp chưa được thanh toán. Chúng tôi chưa từng yêu cầu được nhận một tỷ lệ nhất định từ doanh thu, cũng không thông đồng để đòi tiền".

Khi thẩm phán hỏi lại liệu B có khẳng định chưa từng yêu cầu nhận một phần trăm doanh thu hay không, phía B được cho là đã trả lời: "Đúng vậy".

Theo Lee Jin Ho, lời khai này cho thấy B đang có xu hướng tách mình khỏi những cáo buộc liên quan đến A. Người này nhận định: "Cuối cùng, có thể xem đây là việc B đã cắt đứt quan hệ với A. Tình thế hiện tại là các bên đang đẩy trách nhiệm cho nhau". Tuy nhiên, đây mới là nhận định của Lee Jin Ho dựa trên diễn biến phiên tòa, chưa phải kết luận chính thức của cơ quan xét xử.

Trước đó, Park Na Rae và các cựu quản lý đã vướng vào cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài từ cuối năm 2025. Những người từng làm việc cho nữ nghệ sĩ đưa ra cáo buộc liên quan đến hành vi lạm quyền, xúc phạm bằng lời nói và hành hung trong quá trình làm việc.

Trước đó, Park Na Rae và các cựu quản lý đã vướng vào cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài từ cuối năm 2025.

Ở chiều ngược lại, Park Na Rae cũng thực hiện các thủ tục pháp lý đối với những người này, liên quan đến cáo buộc có hành vi cố gắng cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận Hàn Quốc bởi Park Na Rae vốn là gương mặt quen thuộc trên các chương trình giải trí.

Đến tháng 7/2026, nữ nghệ sĩ bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để xem xét các cáo buộc hành hung đặc biệt và vi phạm Luật Mạng thông tin và truyền thông.

Park Na Rae phủ nhận toàn bộ những cáo buộc nhằm vào mình và đã tạm dừng mọi hoạt động phát sóng trong thời gian giải quyết vụ việc. Đáng chú ý, phiên xét xử thứ ba đối với hai cựu quản lý dự kiến diễn ra lúc 14 giờ ngày 1/12. Tại phiên tòa này, Park Na Rae sẽ trực tiếp xuất hiện với tư cách nhân chứng và đưa ra lời khai trước hội đồng xét xử.

Theo kế hoạch, tòa án dành khoảng 150 phút cho quá trình thẩm vấn nữ nghệ sĩ, bao gồm một giờ xét hỏi từ phía công tố và phần hỏi đối chất của luật sư các bị cáo. Việc Park Na Rae trực tiếp ra làm chứng được xem là diễn biến đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh lời khai của hai cựu quản lý đang xuất hiện những điểm khác biệt.

Sau gần một năm tranh chấp, vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Những cáo buộc đối với các bên cần tiếp tục được xem xét dựa trên chứng cứ và phán quyết của tòa án.

Trong khi đó, phiên xét xử vào đầu tháng 12 được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm khi Park Na Rae lần đầu trực tiếp trình bày lời khai tại phiên tòa này.