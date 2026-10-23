Vụ kiện 33 tỷ won của ADOR và Danielle: Tranh cãi mới khiến phiên tòa thêm căng thẳng

Vụ kiện đòi bồi thường khoảng 33 tỷ won giữa ADOR với Danielle, một thành viên gia đình nữ ca sĩ và cựu CEO Min Hee Jin tiếp tục thu hút sự chú ý khi hai bên bất đồng về việc cung cấp tài liệu phục vụ thẩm định thiệt hại. Trong phiên điều trần mới nhất, phía Danielle và Min Hee Jin cho rằng ADOR đã chậm trễ quá mức trong quá trình nộp hồ sơ, trong khi công ty khẳng định việc này xuất phát từ những lo ngại liên quan đến bí mật kinh doanh và tính bảo mật.

Chiều 22/10, Tòa án Trung tâm Seoul tổ chức phiên điều trần thứ sáu trong vụ kiện dân sự do ADOR khởi xướng nhằm yêu cầu Danielle, một thành viên gia đình cô và Min Hee Jin bồi thường khoảng 33 tỷ won (tương đương 33,09 tỷ won theo số tiền được nêu trong hồ sơ vụ kiện).

Tranh cãi về việc cung cấp tài liệu thẩm định đã xuất hiện từ phiên điều trần thứ năm diễn ra ngày 10/9. Khi đó, hai bên không tìm được tiếng nói chung về phạm vi tài liệu cần công khai để phục vụ việc xác định mức thiệt hại mà ADOR cho rằng mình phải gánh chịu.

Phía ADOR cho biết việc cung cấp toàn bộ tài liệu gốc cho đơn vị thẩm định gặp khó khăn do hồ sơ chứa những thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh. Ngược lại, phía Danielle yêu cầu được tiếp cận tài liệu gốc, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng kiểm chứng tính chính xác của kết quả thẩm định nếu những hồ sơ quan trọng không được cung cấp đầy đủ.

Sau đó, tòa án đề xuất phương án dung hòa: ADOR sẽ nộp các tài liệu phục vụ thẩm định, nhưng được phép che hoặc lược bỏ những phần được xác định là bí mật kinh doanh. Theo thông tin được công bố, công ty đã nộp các tài liệu liên quan vào ngày 21/10, một ngày trước phiên điều trần thứ sáu.

Tại phiên điều trần mới nhất, một trong những vấn đề trọng tâm là liệu Danielle có vi phạm nghiêm trọng hợp đồng độc quyền khi tiếp tục theo đuổi các hoạt động hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài, ngay cả sau khi tòa án ban hành lệnh cấm các hoạt động độc lập hay không.

Bên cạnh vấn đề này, đại diện pháp lý của Danielle và Min Hee Jin tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với tiến độ cung cấp hồ sơ từ phía nguyên đơn. Họ cho rằng ADOR đã chậm trễ trong việc nộp những tài liệu cần thiết để tính toán mức thiệt hại, khiến quá trình thẩm định bị kéo dài.

Đại diện pháp lý của Danielle phản đối: "Thời hạn được ấn định là ngày 10/9, nhưng nguyên đơn đã để vấn đề này không được giải quyết trong suốt một tháng".

Người này đồng thời nhấn mạnh rằng tiến trình tố tụng đã bị kéo dài quá mức. Phía Danielle yêu cầu ADOR giải thích rõ ràng về những tài liệu vẫn chưa được cung cấp, đồng thời đề nghị tòa án không đưa các hồ sơ nộp muộn vào quá trình thẩm định thiệt hại.

Trước những phản đối trên, ADOR khẳng định công ty không có ý định trì hoãn vụ việc. Đại diện pháp lý của công ty cho biết: "Không có ý định trì hoãn quá trình này, và hiện tại cũng không có". Phía ADOR giải thích rằng việc nộp hồ sơ cần thêm thời gian do những lo ngại về bí mật kinh doanh và bảo mật thông tin. Ngoài ra, sau khi xem xét các tài liệu ban đầu, đơn vị thẩm định đã yêu cầu bổ sung thông tin, khiến công ty tiếp tục phải hoàn thiện và nộp thêm hồ sơ.

Sau khi lắng nghe lập luận của cả hai bên, tòa án cho biết mỗi bên đều đã có cơ hội cung cấp các tài liệu liên quan. Tòa cũng lưu ý rằng nếu không có lời giải thích hợp lý cho việc thiếu vắng một số hồ sơ, những tài liệu đó có thể được xem là không có sẵn trong quá trình giải quyết vụ án.

Ngoài tranh cãi về tài liệu, hai bên còn bất đồng về cách xác định mức thiệt hại tài chính liên quan đến các hoạt động trong tương lai của NewJeans.

ADOR đặt câu hỏi về mức độ đóng góp của Min Hee Jin đối với nhóm cũng như khả năng tạo ra doanh thu của NewJeans. Tòa án đồng thời yêu cầu các bên xem xét phương pháp định lượng tác động tài chính từ những hoạt động cá nhân của Danielle.

Đây được xem là một trong những vấn đề quan trọng của vụ kiện, bởi việc xác định mức bồi thường không chỉ liên quan đến những thiệt hại mà ADOR cáo buộc đã phát sinh, mà còn đòi hỏi các bên làm rõ cơ sở và phương pháp tính toán cụ thể. Tòa án bày tỏ hy vọng sẽ nhận được kết quả thẩm định trước phiên điều trần tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 12/11. Theo tòa, nếu kết quả được gửi đến sớm hơn, các bên sẽ có thêm thời gian nghiên cứu và chuẩn bị lập luận.

Trước thời điểm đó, cả ADOR lẫn phía Danielle và Min Hee Jin được yêu cầu sắp xếp, hoàn thiện quan điểm về phương pháp tính toán thiệt hại và nộp cho tòa án. Những nội dung này sẽ là cơ sở để tiếp tục xem xét yêu cầu bồi thường trong vụ kiện.

Tranh chấp pháp lý giữa các bên bắt nguồn từ việc các thành viên NewJeans tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR vào ngày 28/11/2024. Đến ngày 30/10/2025, tòa án đưa ra phán quyết sơ thẩm xác định các hợp đồng độc quyền vẫn có hiệu lực. Phán quyết sau đó có hiệu lực cuối cùng khi các thành viên không kháng cáo.

Sau diễn biến này, ADOR thông báo chấm dứt hợp đồng với Danielle và tiếp tục theo đuổi vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền khoảng 33,09 tỷ won, liên quan đến Danielle, một thành viên gia đình cô và cựu CEO Min Hee Jin.

Tính đến phiên điều trần ngày 22/10, vụ việc vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng về mức bồi thường. Những bất đồng liên quan đến hồ sơ thẩm định, cách xác định thiệt hại và ảnh hưởng từ các hoạt động cá nhân của Danielle tiếp tục là những vấn đề cần được làm rõ trong quá trình tố tụng.

Phiên điều trần dự kiến vào ngày 12/11 được kỳ vọng sẽ mang đến thêm thông tin về kết quả thẩm định cũng như hướng giải quyết tiếp theo của vụ kiện đang thu hút sự quan tâm của công chúng và người hâm mộ NewJeans.