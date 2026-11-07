Vụ khủng bố khiến Taylor Swift phải hủy 3 đêm diễn tại Vienna được dựng thành phim tài liệu

Ba đêm diễn của Taylor Swift tại Vienna (Áo) bị hủy vào tháng 8/2024 vì âm mưu khủng bố từng gây chấn động dư luận. Hai năm sau sự việc, câu chuyện phía sau vụ tấn công bất thành này sẽ được tái hiện trong một bộ phim tài liệu, hé lộ những góc khuất về quá trình cực đoan hóa trên mạng xã hội và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng người hâm mộ nữ ca sĩ.

Theo Variety, bộ phim tài liệu mang tên tạm thời Taylor Swift Wien đang được phát triển bởi hai đạo diễn Andreas Pichler và Veronika Kaserer. Tác phẩm do Beetz Brothers (Đức) phối hợp sản xuất cùng Markand Media (Áo), tập trung khai thác toàn diện vụ âm mưu khủng bố nhằm vào các buổi biểu diễn thuộc chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại Vienna.

Tháng 8/2024, chính quyền Áo nhận được cảnh báo về một kế hoạch tấn công khủng bố nhắm vào các đêm diễn của Taylor Swift tại sân vận động Ernst Happel. Nhờ sự phối hợp của các cơ quan an ninh, trong đó có thông tin tình báo từ Mỹ, âm mưu này đã bị ngăn chặn trước khi xảy ra. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ban tổ chức buộc phải hủy toàn bộ ba đêm diễn dự kiến từ ngày 8 đến 10/8.

Sự kiện khi đó dự kiến thu hút hơn 200.000 khán giả từ khắp nơi trên thế giới đến thủ đô nước Áo. Việc các buổi biểu diễn bị hủy đột ngột khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đặc biệt là những người đã lên kế hoạch di chuyển, đặt vé máy bay và chỗ lưu trú từ trước.

Điểm đáng chú ý của Taylor Swift Wien là cách tiếp cận câu chuyện từ nhiều góc nhìn khác nhau. Theo phần giới thiệu của ê-kíp, bộ phim sẽ đặt hai cộng đồng giới trẻ đối lập cạnh nhau: thế giới của Swifties với tinh thần cởi mở, đoàn kết và trao quyền cho phụ nữ, đối lập với môi trường nam tính độc hại được nuôi dưỡng bởi sự cực đoan hóa trên mạng xã hội và nhu cầu tìm kiếm sự công nhận.

Một trong những tuyến nội dung chính sẽ tái hiện cuộc chạy đua với thời gian của các cơ quan tình báo và an ninh nhằm ngăn chặn thảm kịch. Các tổ chức như CIA của Mỹ, MI5 của Anh cùng những cơ quan chức năng tại Áo và Đức sẽ được đề cập trong quá trình điều tra, phát hiện và vô hiệu hóa âm mưu tấn công.

Bộ phim cũng đi sâu vào chân dung nghi phạm chính, được xác định là Beran A., công dân Áo gốc Bắc Macedonia, khi đó 19 tuổi. Theo thông tin được công bố, người này đã tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và bị cực đoan hóa một phần thông qua nền tảng TikTok.

Georg Tschurtschenthaler, Giám đốc sáng tạo của Beetz Brothers, nhận định đây là hình ảnh của một thế hệ khủng bố Hồi giáo trẻ đang hình thành trên toàn cầu, có cách tiếp cận và chịu ảnh hưởng từ mạng xã hội khác biệt so với những thế hệ từng được huấn luyện trong các trại của Al-Qaeda.

Bên cạnh yếu tố điều tra và an ninh, Taylor Swift Wien dành sự quan tâm đặc biệt cho cộng đồng Swifties tại Vienna. Ê-kíp sản xuất theo chân ba nhân vật nữ có mặt trong câu chuyện. Khi biết tin buổi hòa nhạc bị hủy, họ trải qua cú sốc lớn nhưng nhanh chóng chuyển sự thất vọng thành hành động tích cực.

Ba người phụ nữ đã chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ tâm lý cho những người hâm mộ khác, liên hệ với cảnh sát Áo và thậm chí có cơ hội gặp Thủ tướng Karl Nehammer cùng đại diện các cơ quan tình báo của nước này. Hành trình ấy được xây dựng như một câu chuyện về sức mạnh nữ giới, tinh thần tương trợ và khả năng kết nối của cộng đồng người hâm mộ trong hoàn cảnh khó khăn.

Theo Tschurtschenthaler, tác phẩm sẽ kết hợp nhiều thể loại, từ phim giật gân với nhịp độ chạy đua thời gian, câu chuyện trao quyền cho phụ nữ đến việc phản ánh một môi trường nam tính cực đoan mới trên không gian mạng, được thúc đẩy bởi tư tưởng chống lại các giá trị tự do và nữ quyền của phương Tây.

Về phía Taylor Swift, nữ ca sĩ từng có thời gian im lặng trước khi chính thức lên tiếng về sự việc. Ngày 21/8/2024, trong bài đăng trên Instagram đánh dấu chặng cuối của The Eras Tour tại châu Âu, cô thừa nhận việc hủy các buổi diễn là một trải nghiệm vô cùng đau lòng.

Taylor Swift chia sẻ rằng lý do đằng sau quyết định này khiến cô cảm thấy sợ hãi và mang trong lòng cảm giác tội lỗi khi biết có rất nhiều người đã lên kế hoạch đến xem chương trình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các cơ quan chức năng vì nhờ sự can thiệp kịp thời của họ, những gì người hâm mộ phải trải qua chỉ là nỗi buồn vì các buổi hòa nhạc bị hủy, thay vì phải đối mặt với những mất mát về sinh mạng.

Cô cũng giải thích rằng trong những tình huống như vậy, im lặng đôi khi là cách thể hiện sự kiềm chế và cần chờ đợi thời điểm thích hợp để lên tiếng.

Theo kế hoạch, Taylor Swift Wien dự kiến phát sóng trên đài truyền hình Đức ZDF vào tháng 10/2027, trước khi được phân phối rộng rãi ra thị trường quốc tế. Không chỉ tái hiện một trong những sự kiện gây chấn động nhất trong hành trình The Eras Tour, bộ phim còn đặt ra những vấn đề đáng suy ngẫm về tác động của mạng xã hội, sự cực đoan hóa trong giới trẻ và sức mạnh của tình đoàn kết trước những mối đe dọa bạo lực.