Vụ khởi tố 'Hiệp đen': Diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng các bị can đối mặt với hình phạt nào?

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh CATPHCM

Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo

Công an TPHCM cho biết, mở rộng vụ án Hiệp đen, cơ quan Công an đã khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều bị can liên quan.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng”, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tập trung điều tra, mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp, tự Hiệp đen, cùng đồng bọn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc “Huy Bến xe” có sự tham gia của Hiệp đen cùng nhiều người khác.

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy (sinh năm 1979; ngụ tại chung cư Tân Tạo 1, phường Tân Tạo), tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” nhằm quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác.

Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm, tên gọi khác là Hào (sinh năm 1988; ngụ tại số phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh), làm đạo diễn, cùng quyết định các khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” được đăng tải trên Youtube với hơn 43.000 lượt xem. Ảnh CATPHCM

Biết Hiệp có hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời Hiệp đóng vai “ông trùm Hiệp đen”, đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh.

Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng; đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng xuất hiện trong phim. Tâm cũng mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia.

Bộ phim với sự tham gia của khoảng 40 - 50 người. Nội dung phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Toàn bộ phim ca nhạc cũng được đăng trên kênh YouTube thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Tâm là người sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập thành sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Tâm.

Nguyễn Ngọc Mãi, biệt danh Mai Tiger (sinh năm 1998), vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (sinh năm 1994; ngụ tại xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Từ trái sang phải, đối tượng Lê Hoàng Quốc Vinh, Nguyễn Lê Hoàng, Phạm Tấn Phúc và Trịnh Minh Tâm

Tham gia diễn xuất có Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo (sinh năm 1973; ngụ tại phường Chánh Hưng); Nguyễn Lê Hoàng, nghệ danh Hoàng Mèo (sinh năm 1979; ngụ tại phường Bàn Cờ); Lê Thanh Ngọc, nghệ danh Kim Ny Ngọc (sinh năm 1992; ngụ tại phường Bình Đông); Lê Hoàng Quốc Vinh, biệt danh Vinh K5 (sinh năm 1980; đăng ký thường trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Nhã, biệt danh Thánh Lạc Trôi (sinh năm 1990; đăng ký thường trú tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk), Phan Hữu Liêm (sinh năm 1989; ngụ tại phường Diên Hồng); Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1993; đăng ký thường trú tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang).

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Ngọc Mãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can về cùng tội danh, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng PC02) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những người lợi dụng việc sản xuất, đăng tải phim, clip để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi những người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải, phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe” và các đoạn phim liên quan đến Hiệp đen sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Những người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc biết thông tin liên quan đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ án.

Không gian mạng không phải là nơi đứng ngoài pháp luật. Vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những người lợi dụng việc sản xuất, đăng tải phim, clip để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đánh bóng tên tuổi cho các đối tượng “giang hồ mạng”, cổ súy bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Danh tiếng, lượng người theo dõi hay vỏ bọc “sản phẩm giải trí” không thể là lá chắn cho hành vi phạm pháp. Mọi hành vi vi phạm phải được làm rõ, xử lý nghiêm theo tính chất, mức độ và vai trò của từng người, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Những cá nhân đang thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi này phải chấm dứt ngay, chủ động khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra; không tiếp tục phát tán nội dung vi phạm, che giấu hành vi hoặc cản trở quá trình điều tra.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Hiệp

Khởi tố, bắt tạm giam “Hiệp đen” cùng 13 đối tượng

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra, xử lý nhóm đối tượng “giang hồ mạng” do Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”, sinh năm 1971) khởi xướng việc dàn dựng, đăng tải các video mang nội dung bạo lực, đánh bóng tên tuổi, tạo thanh thế trên mạng xã hội.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 13 đối tượng liên quan; đồng thời làm rõ các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tuấn Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Tuấn Hiệp” thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống, qua đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Muốn được nổi tiếng, tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp khởi xướng, cùng các đối tượng quen biết bàn bạc, dàn dựng những đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” để đăng lên YouTube, Facebook, TikTok.

Nội dung các đoạn phim thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng giải quyết mâu thuẫn, xây dựng hình ảnh Hiệp là “đại ca”, được gọi là “A2”.

Cơ quan điều tra đã làm rõ đoạn video dài 39 giây do các đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong cảnh quay, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại.

Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long (tự “Long dê”) sử dụng tài khoản TikTok “Longdebd1978” đăng tải đoạn video này, thu hút 13.300 lượt xem.

Việc dàn dựng, phát tán các video nêu trên nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng các đối tượng trong giới “giang hồ”.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm, Nguyễn Trung Nghĩa thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Hiệp bỏ tiền cùng hai đối tượng cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Từ trái sang phải, Đối tượng Trịnh Quốc Long, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Trung Nghĩa và Nguyễn Sơn Lâm

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Hiệp về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị can Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế “giang hồ”, đe dọa, uy hiếp người khác và thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật.

Không để các đối tượng núp bóng những clip dàn dựng, nội dung “giải trí” để thực hiện hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện đều phải được xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố đề nghị người dân không tung hô, cổ súy, tiếp tay lan truyền các nội dung độc hại; đặc biệt, thanh thiếu niên không ngộ nhận sự nổi tiếng trên mạng là uy tín, không bắt chước lối sống coi thường pháp luật. Người dân cần chủ động tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi có dấu hiệu vi phạm để cơ quan Công an kịp thời ngăn chặn, xử lý./.