Vụ khởi tố Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Bắt thêm 1 bị can

Ngày 27/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Quách Chí Lâm (62 tuổi, thường trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Ông Lâm bị điều tra về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, theo khoản 2 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án liên quan sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan công an bắt tạm giam Quách Chí Lâm. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2026, ông Lâm cùng Phùng Sơn Hải và Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần Đầu tư thương mại 336.

Với mục đích khai thác đất san lấp để bán kiếm lời và được chia lợi nhuận, ông Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn “cho tiền” ông Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim.

Sau đó, hai lãnh đạo xã Hợp Kim đã cấp trái quy định 9 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm cho Công ty 336 với tổng khối lượng ghi trong giấy là 1,08 triệu m³.

Công ty này sau đó khai thác trái phép gần 238.000m³ đất san lấp, thu lợi bất chính hơn 15,6 tỷ đồng.

Các ông Hoàng Văn Lộc và Đinh Thanh Tùng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Ngày 22/10, mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can là Bí thư, Chủ tịch và một cán bộ xã Hợp Kim về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.