UAV Geran mang động cơ phản lực của Nga đang trở thành thách thức với phòng không Ukraine. Ảnh: Ukrinform

Báo Kyiv Post ngày 256/11 cho biết, Ukraine tuyên bố lần đầu bắn hạ một UAV Geran sử dụng động cơ phản lực bằng hệ thống laser chiến đấu. Công nghệ này đang được thử nghiệm để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, song chưa được triển khai sản xuất hàng loạt.

Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Serhii Beskrestnov, hệ thống laser Blysk do công ty Ukraine Carmine Sky phát triển trong khuôn khổ chương trình Phòng không tư nhân (Private Air Defense) của chính phủ, với sự hỗ trợ của cụm công nghệ quốc phòng Brave1.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội ngày 25/11, ông Beskrestnov cho biết một hệ thống laser chiến đấu được lắp đặt để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu đã lần đầu bắn hạ UAV Geran sử dụng động cơ phản lực.

Ông cho rằng công nghệ laser rất phức tạp và tốn kém, đồng thời lưu ý một số doanh nghiệp Ukraine đang nghiên cứu phát triển các hệ thống laser phục vụ nhiệm vụ phòng không. Tuy nhiên, theo ông, hiện vẫn còn quá sớm để bàn đến việc sản xuất hàng loạt.

Các hệ thống này hiện đang được thử nghiệm trong quá trình bảo vệ những cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ngày 19/11, BBC Ukraine đưa tin hệ thống Blysk đã được đưa vào sử dụng từ đầu tháng 11, mô tả đây là hệ thống laser công suất thấp, có tầm hoạt động khoảng 1 km.

Hệ thống này có thể vô hiệu hóa một UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cỡ nhỏ gần như tức thì, trong khi các mục tiêu lớn hơn như Shahed cần duy trì trong vùng chiếu laser vài giây mới bị tiêu diệt.

Đối phó UAV động cơ phản lực

Trong những tháng gần đây, Nga đã điều chỉnh chiến thuật tác chiến, tăng cường sử dụng UAV động cơ phản lực. Những phương tiện này khó đánh chặn hơn do tốc độ cao, có thể đạt 400-600 km/giờ.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng hơn 3.000 UAV loại này vào Ukraine trong tháng 9, tăng mạnh so với khoảng 350 chiếc hồi tháng 6. Cũng trong tháng 9, lực lượng Ukraine chỉ đánh chặn được khoảng 60% số UAV động cơ phản lực, trong khi tỷ lệ đánh chặn các UAV chạy động cơ cánh quạt chậm hơn đạt 90-95%.

Phát biểu với Radio Liberty tại Brussels ngày 16/11, Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi cho biết số UAV động cơ phản lực mà Nga có thể phóng vào Ukraine trong tháng 11 có thể cao gấp 12 lần so với tháng 8.

Trước tình hình này, Kiev đang tìm kiếm các giải pháp đánh chặn hiệu quả về chi phí. Ngày 3/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ đạo đẩy nhanh phát triển các UAV đánh chặn tốc độ cao. Đến ngày 19/9, ông thông báo Ukraine đã triển khai một loại UAV đánh chặn mới có khả năng tiêu diệt Shahed động cơ phản lực, sau cuộc báo cáo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Thông báo của ông Beskrestnov được đưa ra khi Ukraine chuẩn bị bước vào mùa đông thứ năm kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát. Kiev dự báo Nga sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và trọng yếu, bao gồm hệ thống điện và cấp nước.

Trong khi đó, Moskva tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột được nối lại. Ukraine, Nga và Mỹ đã tiến hành cuộc đàm phán ba bên đầu tiên kể từ tháng 2 tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11.

Theo thông tin của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến 22 giờ ngày 25/11, đã ghi nhận 151 cuộc giao tranh trên toàn tuyến mặt trận trong cùng ngày.

Nga cũng phát triển vũ khí laser chống UAV

Theo Reuters, Nga cũng đang nghiên cứu phát triển các hệ thống laser nhằm đối phó UAV. Tháng 6/2025, Chính phủ Nga thông báo đã thử nghiệm 8 hệ thống laser chống UAV, gồm các thiết bị cơ động và hệ thống cố định công suất cao, nhằm đánh giá khả năng phát hiện, bám bắt và đánh chặn nhiều loại mục tiêu bay. Theo giới chức Nga, kết quả thử nghiệm sẽ được sử dụng để hoàn thiện các hệ thống hiện có, hướng tới sản xuất hàng loạt và tích hợp vào mạng lưới phòng không tổng thể.

Tháng 10/2026, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport thuộc Rostec cũng giới thiệu ý tưởng hệ thống phòng thủ chống UAV nhiều lớp mang tên “Anti-Drone Dome”, kết hợp các phương tiện phát hiện, đánh chặn, chế áp điện tử và bảo vệ vật lý. Doanh nghiệp này cho biết các hệ thống laser chống UAV sản xuất hàng loạt sẽ được bổ sung vào nhóm phương tiện đánh chặn trong thời gian tới.