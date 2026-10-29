Vũ khí hóa sự tử tế: Nhận diện và phản bác chiến thuật 'Giả trung lập – giả lo lắng' trên không gian mạng trong kỷ nguyên AI
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Bùi Phi Hổ
Chức vụ, Đơn vị: Phó Trưởng Công an xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng.
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Vũ khí hóa sự tử tế: Nhận diện và phản bác chiến thuật “Giả trung lập – giả lo lắng” trên không gian mạng trong kỷ nguyên AI
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/vu-khi-hoa-su-tu-te-nhan-dien-va-phan-bac-chien-thuat-gia-trung-lap-gia-lo-lang-tren-khong-gian-mang-trong-ky-nguyen-ai-471885.html