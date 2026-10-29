Vũ khí hóa sự tử tế: Nhận diện và phản bác chiến thuật “Giả trung lập – giả lo lắng” trên không gian mạng trong kỷ nguyên AI

Ba chữ cái: “HNH” - “Hà Nội Hồ” do GS Phùng Hồ nay đã 88 tuổi, nguyên Trưởng bộ môn Vật lý chất rắn, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội khắc lên con chip đầu tiên do ông chế tạo ra năm 38 tuổi. Tưởng chừng chỉ là một chữ ký đơn giản, nhưng ba chữ cái ấy lại chứa đựng ước mơ và hoài bão của cả một thế hệ cha ông. Họ đã trải qua chiến tranh, sống trong nghèo khó nhưng vẫn nuôi hy vọng về một ngày không xa, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam có thể sánh ngang với các quốc gia phát triển trên thế giới.