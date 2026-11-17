Công nghệ AI

Vũ khí công nghệ mới nổi của Premier League

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Bồn tiểu thông minh đang trở thành công cụ tối ưu hóa hiệu suất mới nhất tại Premier League để xác định xem một cầu thủ có được cung cấp đủ nước hay không.

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Anh Tuấn

Trong số những nơi mà các cầu thủ Premier League có thể tìm kiếm sự cải thiện nhỏ về hiệu suất, nhà vệ sinh có lẽ khó được xem là lựa chọn hiển nhiên nhất.

Tuy nhiên, một phương pháp hỗ trợ hiệu suất mới đang lan rộng trên các sân vận động tại nước Anh, làm thay đổi cách các cầu thủ nhìn nhận việc đi vệ sinh. Cụ thể, các nhà vệ sinh được trang bị bồn tiểu S-Urinals đang bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều tại các sân tập trên khắp nước Anh.

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Cải thiện hiệu suất

trực tiếp

Hệ thống này được thiết kế để đo lường các đặc tính sinh học trong nước tiểu. Bồn tiểu S-Urinals có khả năng trích xuất dữ liệu từ mỗi mẫu nước tiểu để xác định xem một cầu thủ có được cung cấp đủ nước hay không, nhưng điểm tối ưu nhất nằm ở tốc độ cung cấp kết quả.

Theo The Athletic, một số đội bóng ở Premier League đang là ứng dụng công nghệ này bao gồm Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa và gần đây nhất là Ipswich Town.

Khả năng phát hiện các xu hướng, phản ứng nhanh chóng và xây dựng kế hoạch cá nhân hóa được cho là điểm mạnh của loại bồn tiểu thông minh này.

Quy trình khá đơn giản, mặc dù ban đầu có thể hơi lạ lẫm. Theo đó, S-Urinals sẽ được gắn một màn hình cảm ứng phía trên mỗi bồn tiểu và quy trình sử dụng trực tiếp.

Bồn tiểu S-Urinals, với màn hình cảm ứng phía trên để người dùng tùy chọn. Ảnh: Kamleon.

Đầu tiên, người dùng có lựa chọn đi tiểu "ẩn danh" hoặc ở chế độ nhận diện bằng cách chạm vào tên hoặc hồ sơ cá nhân trên màn hình. Điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu cung cấp sẽ được theo dõi và đánh giá dựa trên các mẫu thử trước đó của họ.

Từ đó, các cảm biến tích hợp sẽ lập tức đo lường tỷ trọng nước tiểu (USG), màu sắc, thể tích và tổng nồng độ điện giải.

Dữ liệu này sau đó sẽ được gửi trực tiếp đến đội ngũ y tế của câu lạc bộ, đồng thời cung cấp cho cầu thủ một điểm số bù nước trực tiếp biểu thị bằng màu xanh lá, vàng hoặc đỏ kèm theo thang điểm 100.

Nếu có chỉ số cần lưu ý, S-Urinals sẽ gợi ý giải pháp để khắc phục vấn đề. Một cầu thủ có thể được khuyến nghị nên uống loại nước gì và với tần suất ra sao. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc một cầu thủ đạt phong độ cao nhất hay thi đấu dưới sức.

Một chỉ số quan trọng khác hữu ích trong việc theo dõi hồ sơ là tần suất đi tiểu, đặc biệt nếu một xu hướng bất thường đang hình thành. Các cầu thủ nhịn ăn trong tháng Ramadan nhận thấy việc kiểm tra thường xuyên rất hữu ích khi cần thêm sự chăm sóc và chú ý đến tình trạng thể chất.

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Loại bỏ hệ thống

xét nghiệm kiểu cũ

Thực tế, đo lường và theo dõi tình trạng bù nước không phải là điều mới mẻ và các đội bóng đã thực hiện việc này trong nhiều năm. Tuy nhiên, điểm khác biệt của S-Urinals là hệ thống đã loại bỏ nhu cầu xét nghiệm thủ công kiểu cũ, vốn tẻ nhạt và tiêu tốn nhiều thời gian.

Jordi Ferre, Giám đốc điều hành của Kamleon, công ty sáng chế ra S-Urinals, cho biết trước đây các câu lạc bộ gặp khó khăn trong việc tiến hành kiểm tra bù nước hàng ngày do giới hạn về thời gian.

"Lợi ích của phản hồi theo thời gian thực là cho phép bạn hành động ngay lập tức. Tình trạng bù nước rất linh hoạt, do đó việc giải quyết vấn đề ngay lập tức là hoàn toàn hợp lý. So với phương pháp cũ, bạn có thể phải chờ đợi khoảng một ngày sau khi dữ liệu đã được phân tích", Ferre chia sẻ với The Athletic.

Tầm quan trọng của việc bù nước nhằm duy trì sự cân bằng chất lỏng đầy đủ trong cơ thể là yếu tố then chốt cho cả hiệu suất và quá trình hồi phục trong bóng đá. Kết quả từ các cuộc khảo sát gần đây đã đặt trọng tâm lớn hơn vào lĩnh vực này.

Cụ thể, nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Sport Science năm 2020 đã tổng hợp dữ liệu từ 24 nghiên cứu để báo cáo những phát hiện đáng chú ý dựa trên chỉ số USG.

Kết quả cho thấy 66,2% cầu thủ chuyên nghiệp được đánh giá rơi vào tình trạng thiếu nước nhẹ hoặc mất nước, và do đó có nguy cơ thi đấu kém hiệu quả.

Trong khi đó, các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng tình trạng bù nước có thể ảnh hưởng đến phản ứng căng thẳng sinh lý của cơ thể, với những tác động tiềm tàng đối với quá trình hồi phục.

Sự khác biệt của S-Urinals đã vượt ra ngoài khuôn khổ Premier League. CLB Monaco tại Pháp cũng vừa nâng cấp cơ sở tập luyện với công nghệ này. Ảnh: Monaco.

Đây là lý do tại sao Kamleon đã dành 4 năm nghiên cứu công nghệ để tạo ra S-Urinals. Kể từ khi được triển khai trong hai năm qua, phản hồi từ các nhân viên và cầu thủ đều rất tích cực.

Phản hồi tức thì giúp các cầu thủ gắn kết hơn với dữ liệu và với đội ngũ nhân viên phụ trách phân tích số liệu. Ở thời điểm mà mỗi cơ hội dù là nhỏ nhất đều có giá trị trong thể thao chuyên nghiệp, sự hỗ trợ bổ sung và tốc độ đang đóng vai trò then chốt trong khâu chuẩn bị.

"Khuôn mặt của cầu thủ hiện lên trên màn hình, cậu ấy nhấp vào đó, sử dụng nhà vệ sinh như bình thường và kết quả ngay lập tức được phân tích ở bộ phận phía trên. Từ đó, chúng tôi sẽ nắm được mức độ bù nước của các cầu thủ.

Điều này có ý nghĩa cốt lõi đối với chúng tôi. Khi dẫn mọi người đi tham quan, họ gần như không thể tin rằng chúng tôi đã trang bị những thiết bị này", Mark Ashton, Giám đốc điều hành của Ipswich Town dành lời khen ngợi về S-Urinals.

Manchester United đã lắp đặt hệ thống này như một phần của dự án nâng cấp trị giá khoảng 65 triệu USD vào năm 2025. Thậm chí, công nghệ này đang tạo ra sự khác biệt vượt ra ngoài khuôn khổ Premier League.

Tại Tây Ban Nha, một số câu lạc bộ ở La Liga, bao gồm Barcelona, Villarreal và Athletic Club đã bắt đầu sử dụng loại bồn tiểu này. Trong khi đó, CLB Monaco tại Pháp cũng vừa nâng cấp cơ sở tập luyện với S-Urinals.

Các môn thể thao khác cũng đang bắt đầu nhận ra những lợi ích tiềm năng của công nghệ này, với sự quan tâm từ các vận động viên đua xe đạp, và các câu lạc bộ trên khắp giải bóng bầu dục NFL cùng giải bóng rổ NBA cũng đang áp dụng.

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