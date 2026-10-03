Vũ khí cơ phó dùng để tấn công cơ trưởng trong buồng lái máy bay của FlyDubai

Cơ quan công tố Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất (UAE) trong ngày 3/10 xác nhận cơ phó trên chuyến bay FZ1073 của hãng FlyDubai đã dùng chiếc rìu cứu hộ có sẵn trong buồng lái để tấn công cơ trưởng nhằm thực hiện hành vi khủng bố.

Sự cố xảy ra khi chiếc phi cơ đang trên hành trình từ thành phố Dubai (UAE) đến thành phố Tel Aviv (Israel) hôm 30/9, khiến máy bay lao dốc tự do hàng nghìn mét trước khi các hành khách cùng phi hành đoàn kịp thời khống chế kẻ tấn công.

Cơ phó trên chuyến bay FZ1073 của FlyDubai được xác định đã dùng chiếc rìu cứu hộ có sẵn trong buồng lái để tấn công cơ trưởng. Ảnh:Telegraph

Theo các quy định an toàn hàng không quốc tế, rìu thoát hiểm là thiết bị bắt buộc phải có trong buồng lái của các máy bay thương mại nhằm phục vụ cho các tình huống khẩn cấp. Vật dụng này thường được cất giữ ở vị trí phi hành đoàn, dễ phi công dàng tiếp cận khi cần phá cửa kính thoát hiểm hoặc mở các tấm bảng kỹ thuật khi xảy ra hỏa hoạn.

Tuy nhiên, trong sự cố trên chuyến bay FZ1073, công cụ cứu hộ này đã bị cơ phó Hamam al-Hammami biến thành vũ khí nguy hiểm. Khi máy bay đang vận hành, al-Hammami đã bất ngờ dùng chiếc rìu này tấn công cơ trưởng Smit Machchhar.

Cú va chạm dữ dội cùng những vết thương nghiêm trọng đã khiến cơ trưởng gục xuống sàn buồng lái, trong khi chiếc máy bay đột ngột hạ độ cao hơn 5.000 m chỉ trong thời gian ngắn. Song dù bị thương nặng và mất nhiều máu, cơ trưởng Machchhar vẫn dồn hết sức lực còn lại để mở khóa cửa buồng lái từ bên trong.

Chân dung cơ phó Hamam al-Hammami. Ảnh: Linkedin

Nghe thấy những tiếng động bất thường và nhận thấy máy bay chao đảo, một số hành khách cùng phi hành đoàn đã nhanh chóng xông vào buồng lái. Họ đã phối hợp để quật ngã kẻ tấn công, tước lấy vũ khí và kéo người này ra khỏi khu vực điều khiển.

Nhờ sự can thiệp kịp thời này, một phi công dự khuyết có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản khoang lái, và đưa chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống một sân bay ở Ả-Rập Saudi.

Sự việc cơ phó sử dụng chính chiếc rìu thoát hiểm trong khoang lái làm vũ khí đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về công tác an ninh hàng không. Đáng chú ý, hung thủ al-Hammami từng bị cấm bay tại hãng hàng không quốc gia Oman do bị phát hiện có tư tưởng cực đoan.

Việc một nhân sự có lịch sử bị cảnh báo như al-Hammami vẫn được tuyển dụng và tiếp cận buồng lái cùng các thiết bị khẩn cấp hiện đang là trọng tâm điều tra của chính quyền UAE cùng các cơ quan an ninh quốc tế.