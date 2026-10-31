Vũ khí bằng gỗ và đá của chiến binh Aztec khiến người Tây Ban Nha khiếp đảm

Trong số những vũ khí độc đáo của các nền văn minh tiền Colombo ở châu Mỹ, macuahuitl nổi bật với cấu tạo tưởng chừng đơn giản nhưng đầy nguy hiểm. Loại vũ khí này được người Mexica, thường được gọi là người Aztec, sử dụng phổ biến trong giai đoạn cuối thời kỳ hậu Cổ điển ở Trung Mỹ, đặc biệt trước cuộc chinh phục của Tây Ban Nha vào thế kỷ XVI. Nhìn từ xa, nó giống một thanh kiếm bản rộng hoặc chiếc chùy dẹt, nhưng thay vì lưỡi kim loại, cạnh vũ khí được gắn những mảnh đá obsidian sắc bén.

Phần thân macuahuitl thường được chế tác từ gỗ cứng, với các rãnh dọc hai cạnh để cố định những mảnh đá bằng chất kết dính. Obsidian là loại thủy tinh núi lửa hình thành khi dung nham nguội nhanh. Khi được tách theo những mặt vỡ thích hợp, vật liệu này tạo ra cạnh sắc đến kinh ngạc, đủ để cắt sâu vào mô mềm. Các phiên bản macuahuitl có kích thước khác nhau: loại ngắn có thể sử dụng bằng một tay, trong khi loại dài cần cả hai tay để vận dụng.

Một bản phục dựng macuahuitl với những mảnh đá obsidian gắn dọc cạnh gỗ. Ảnh: medium.com

Sức sát thương của macuahuitl từng được các sử gia Tây Ban Nha thế kỷ XVI mô tả bằng những lời đầy kinh ngạc. Một số tường thuật cho rằng vũ khí này có thể gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí chém đứt đầu ngựa. Tuy nhiên, những tuyên bố ngoạn mục như vậy cần được nhìn nhận thận trọng, bởi chúng xuất phát từ các ghi chép lịch sử chứ không phải những thử nghiệm thực tế được kiểm chứng theo tiêu chuẩn hiện đại. Điều chắc chắn hơn là các cạnh obsidian có thể gây ra những vết cắt sâu, dù vật liệu này cũng giòn và dễ sứt mẻ khi va đập mạnh.

Macuahuitl không chỉ được dùng để tiêu diệt đối thủ. Trong chiến tranh của người Mexica, việc bắt sống tù binh cũng có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến quyền lực chính trị và các nghi lễ tôn giáo. Một số nghiên cứu cho rằng khả năng gây thương tích khiến đối phương mất sức chiến đấu nhưng chưa chắc tử vong ngay có thể phù hợp với mục tiêu bắt giữ tù binh. Người Aztec còn sử dụng nhiều loại vũ khí khác như giáo, cung tên, phi tiêu và khiên, tạo thành hệ thống chiến đấu đa dạng chứ không chỉ dựa vào một thanh kiếm đá.

Mảnh macuahuitl được khai quật tại phố San Marcos, Mexico City, hiện trưng bày tại Bảo tàng Templo Mayor. Ảnh: eleconomista.com.mx

Điều đáng tiếc là rất ít hiện vật macuahuitl nguyên bản còn tồn tại. Phần lớn hiểu biết ngày nay đến từ hình vẽ trong các bộ biên niên sử bản địa, những mô tả của người Tây Ban Nha và các bản phục dựng hiện đại. Một hiện vật được khai quật tại trung tâm Mexico City trong những năm 1993–1994, hiện trưng bày tại Bảo tàng Templo Mayor, được xem là mẫu vật đặc biệt quý hiếm, dù đã hư hại đáng kể.

Macuahuitl vì thế là minh chứng cho khả năng tận dụng tài nguyên thiên nhiên của người Aztec. Trong một thế giới chưa phổ biến công nghệ luyện sắt, họ kết hợp gỗ, đá núi lửa và kỹ thuật chế tác tinh vi để tạo ra vũ khí phù hợp với chiến thuật của mình. Thanh kiếm gỗ gắn đá ấy vừa phản ánh trình độ thủ công, vừa nhắc nhở rằng lịch sử quân sự không chỉ được định hình bởi kim loại, mà còn bởi sự sáng tạo của con người.

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