Vũ khí AUKUS lần đầu 'vươn khơi' từ tàu ngầm không người lái

Tàu ngầm không người lái XV Excalibur đang di chuyển trên mặt nước. (Nguồn: Linkedin)

Thông tấn xã ABC News của Australia đưa tin, trong tuyên bố ngày 21/9, chính phủ Anh cho biết, vụ phóng ngư lôi được thực hiện tại vùng biển nước này hồi tuần trước, trong khuôn khổ liên minh ba bên AUKUS với Mỹ và Australia.

Ngư lôi hạng nặng này, do Mỹ và Australia phối hợp phát triển, được phóng từ XV Excalibur, một phương tiện ngầm không người lái dài 12 m do Anh chế tạo. Anh và Australia đã tiến hành thử nghiệm vận hành chung đối với Excalibur năm 2025 trong khuôn khổ cuộc tập trận Talisman Sabre.

Một trung tâm điều khiển tại Australia, cách căn cứ của Excalibur ở thành phố Plymouth của Anh hơn 16.000 km, đã điều khiển phương tiện này từ xa. Hải quân Hoàng gia Anh đánh giá đây là “bước tiến lớn trong khả năng vận hành các hệ thống không người lái có thể hoán đổi giữa Anh và Australia”.

Ông Sidharth Kaushal, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), đánh giá vụ thử phóng ngư lôi lần này là “đáng chú ý”.

“Việc sử dụng một tải trọng có khả năng gây sát thương cho thấy các hệ thống không người lái có thể đảm nhiệm những vai trò vượt ra ngoài hoạt động giám sát”, chuyên gia này nói.

Theo phía Anh, cuộc thử nghiệm đánh dấu “bước tiến lớn trong tương lai của công nghệ tàu ngầm” đối với ba nước, đồng thời tạo ra “bước đột phá đáng kể đối với an ninh châu Âu-Đại Tây Dương và lợi thế dưới biển của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Trong bối cảnh đối mặt với nhiều mối đe dọa, các nước phương Tây đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa năng lực tác chiến bằng các hệ thống tự hành.

Thông tin về cuộc thử nghiệm được công bố trong thời điểm Thủ tướng Anh Andy Burnham tới New York tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi chương trình nghị sự của ông cũng tập trung vào việc mở rộng hợp tác với Mỹ trong các công nghệ mới.

Ông Burnham dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Burnham trở thành Thủ tướng Anh hồi tháng 7.

Chính phủ Anh cho biết, ông Burnham sẽ tận dụng chuyến đi tới New York để “thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu” về trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời công bố “quan hệ đối tác mới về AI và các hệ thống tự hành” với Mỹ, qua đó “giúp London bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, từ các tuyến hàng hải đến không phận”.