Vụ khai thác cát lậu: Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa lĩnh ba năm tù

Chiều 13/11, sau hai ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang (SN 1973) và 10 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

11 bị cáo nghe Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên án.

Vụ án hình sự nêu trên xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát), Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm và một số đơn vị.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Lê Đức Giang mức án ba năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh này, ông Phạm Văn Hoành (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) bị phạt 30 tháng tù.

Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa lĩnh mức án 26 tháng án treo. Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù và bị phạt bổ sung 200 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại bị phạt lĩnh những mức án khác nhau, từ 15 tháng cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài nguyên đất đai do nhà nước quản lý, hậu quả gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản nhà nước.

Bản án xác định, trong quá trình nộp hồ sơ làm thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ cát tại xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (cũ), Tùng đã đến nhờ ông Giang tạo điều kiện giúp cho Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát.

Sau đó, ông Giang ký giấy phép cho doanh nghiệp khai thác hơn 147.000m³ cát, trong khi trữ lượng thực tế chỉ còn khoảng 46.000m³. Công ty Thiên An Phát còn khai thác 582.000m³, gần gấp 4 lần khối lượng được cho phép.

Quá trình giải quyết hồ sơ, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền bồi dưỡng, quà lễ, Tết cho các cá nhân có liên quan. Cụ thể, ông Giang nhận 180 triệu đồng; Phạm Văn Hoành nhận 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng nhận 35 triệu đồng.

Trước khi tòa xử sơ thẩm, bị cáo Giang đã nộp khắc phục 1,8 tỷ đồng; Nguyễn Xuân Tùng cũng nộp khắc phục khoảng 6 tỷ đồng... Tổng số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục là hơn 71 tỷ đồng.

Chiều 12/11, trong phần luận tội, đại diện VKSND Hà Nội đã đề nghị tuyên phạt: Bị cáo Giang từ 36 - 42 tháng tù; bị cáo Phạm Văn Hoành từ 30 - 36 tháng tù; bị cáo Tùng từ 7 - 9 năm tù, phạt bổ sung 200 triệu đồng...