Vụ khách mất 245 tỷ: Eximbank thay giám đốc chi nhánh TP.HCM

Bà Bùi Thị Thiện Tâm được điều chuyển về hội sở để bố trí công tác khác; phó tổng giám đốc Eximbank - bà Văn Thái Bảo Nhi sẽ kiêm nhiệm chức giám đốc chi nhánh TP.HCM từ ngày 2/4.

Eximbank chi nhánh TP.HCM - nơi xảy ra vụ mất 245 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng Chu Thị Bình - Ảnh: Hữu Thuận

Sau khi một số nhân viên của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Chi nhánh TP.HCM bị khởi tố về hành vi "Cố ý làm trái trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", vì liên quan vụ mất 245 tỷ đồng của khách hàng Chu Thị Bình, HĐQT Eximbank vừa ban hành quyết định thay đổi giám đốc chi nhánh này.

Theo đó, HĐQT Eximbank bổ nhiệm bà Văn Thái Bảo Nhi, Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM, từ ngày 2/4 thay cho bà Bùi Thị Thiện Tâm. Bà Bùi Thị Thiện Tâm được HĐQT Eximbank thuyên chuyển về hội sở bố trí công tác khác. Bà Châu Thị Huyền Chi vẫn đương nhiệm chức vụ phó giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM, theo báo Người lao động.

Bà Văn Thái Bảo Nhi hiện là Phó tổng giám đốc Eximbank phụ trách Khối giám sát và Xử lý nợ. Nhiều ngày qua, bà Nhi đã tiếp cận Eximbank Chi nhánh TP.HCM, hoạt động của chi nhánh này vẫn ổn định.

Trước đó, ông Lê Văn Quyết, Tổng Giám đốc Eximbank, cho biết sẽ thuyên chuyển Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM - bà Bùi Thị Thiện Tâm và bà Châu Thị Huyền Chi - Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM về công tác tại Hội sở Eximbank.

Theo đó, Eximbank có thể cách chức bà Bùi Thị Thiện Tâm hoặc bà Tâm tự nộp đơn xin thôi việc. Còn bà Châu Thị Huyền Chi sẽ bị giáng cấp xuống làm kiểm soát viên hoặc nhân viên. Riêng người thay thế bà Tâm có thể là một trong sáu phó tổng giám đốc hiện nay của Eximbank. Theo ông Quyết, việc thay đổi lãnh đạo Eximbank Chi nhánh TP.HCM nhằm ổn định tình hình hoạt động của chi nhánh này.

Cùng với việc thay đổi lãnh đạo chi nhánh, hôm nay Eximbank cũng có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước, cho biết ngay sau vụ mất tiền của bà Chu Thị Bình, ngân hàng này đã kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các khoản rút tiền tiết kiệm có giá trị lớn từ 2 tỷ đồng trở lên, hoặc rút tiền từng phần và rút tiền theo ủy quyền, báo Tuổi trẻ thông tin thêm.

Ngân hàng này cũng bổ sung các quy định nhằm chấn chỉnh hoạt động cũng như tăng cường các biện pháp phòng chống rủi ro gian lận trong giao dịch tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể, trường hợp khách hàng lập văn bản ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thì người ủy quyền lẫn người được ủy quyền đều phải xác thực bằng vân tay.

Hai nhân viên của Eximbank bị công an đưa lên xe công vụ

Trước đó trên báo Giao thông chiều 27/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại thêm 3 nhân viên phòng khách hàng của Eximbank chi nhánh TP.HCM về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước. Theo đó 3 bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan và Cao Lan Phương. Bị can Trâm và Lan đã được Ngân hàng Eximbank đồng ý cho nghỉ việc trước thời điểm bị khởi tố.

Trước đó, ngày 26/3, C44 cũng đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi, nhân viên phòng khách hàng của Eximbank chi nhánh TP.HCM về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua tìm hiểu được biết, Trâm, Lan và Phương là người có liên quan trực tiếp trong vụ Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank TP.HCM, chiếm đoạt 245 tỉ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình rồi bỏ trốn. Ông Hưng bị khởi tố, truy nã quốc tế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đã trốn ra nước ngoài.

Hiện bà Chu Thị Bình, người bị mất 245 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm gửi tại Eximbank Chi nhánh TP.HCM, vẫn đang trong trạng thái chờ đợi. Bởi phía Eximbank kiên quyết chỉ trả tiền cho khách hàng khi có kết luận của tòa án. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi vụ việc đã kéo dài hơn một năm nhưng vẫn chưa thấy thông báo thời điểm tòa xét xử.

