Vụ 'Huy Bến xe': Phim đã cũ, trách nhiệm chưa khép lại

Dương Chấn Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Phim được đưa lên YouTube từ năm 2020, nhưng đến nay những người liên quan vẫn bị điều tra, xử lý. Thông tin được công bố ngày 14.11 cho biết, Công an TP.HCM xác định các hành vi đang xem xét trong vụ phim ca nhạc “Huy Bến xe” vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Hoàng Mèo, Tấn Bo, Dương Chấn Huy cùng một số người bị khởi tố theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Điểm đáng chú ý trong thông tin điều tra là cách lựa chọn nhân vật. Theo cơ quan công an, Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy, tổ chức sản xuất phim để quảng bá hình ảnh và hai ca khúc của mình. Biết Nguyễn Tuấn Hiệp, tức “Hiệp đen”, có hình ảnh “đại ca” trên mạng, Tâm mời người này đóng vai “ông trùm”, đồng thời sử dụng nhà, khách sạn của Hiệp làm bối cảnh. Cơ quan điều tra cho rằng Hiệp tham gia nhằm quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế.

Khi sự nổi tiếng trở thành lý do mời đóng phim

Từ những thông tin ấy có thể thấy một quan hệ đáng suy ngẫm: người sản xuất tìm sức hút ở nhân vật ngoài đời, còn nhân vật ngoài đời tìm thêm thanh thế qua màn ảnh. Sự góp mặt của nghệ sĩ có thể làm cuộc trao đổi ấy trở nên dễ tiếp cận hơn với công chúng, bởi khán giả bước vào một sản phẩm mang hình thức giải trí, có diễn viên quen mặt và ca khúc đi kèm.

Vấn đề vì thế không nằm ở việc phim có nhân vật xấu hay cảnh bạo lực. Nghệ thuật vẫn cần phản ánh cái xấu, thậm chí đi sâu vào nó để con người hiểu và tránh xa. Điều phải xem xét là cách kể ấy dẫn người xem đến đâu: nhận ra hậu quả của bạo lực, hay bị hấp dẫn bởi quyền uy mà bạo lực tạo nên?

Đó cũng là phần trách nhiệm nghề nghiệp cần được cân nhắc trước khi nhận lời tham gia. Một vai diễn có thể chỉ xuất hiện ít phút, nhưng tên tuổi của diễn viên còn hiện diện trong cách quảng bá và trong niềm tin mà người xem dành cho sản phẩm. Không thể đo tác động của sự góp mặt chỉ bằng số câu thoại.

Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Cơ quan công an đề nghị những người từng tham gia thực hiện hoặc biết thông tin liên quan chủ động cung cấp tài liệu, phối hợp làm rõ vụ việc.

Trách nhiệm pháp lý sẽ được xác định qua quá trình tố tụng. Còn với người làm nghề, câu hỏi cần đặt ra sớm hơn nhiều: mình đang góp tài năng vào một tác phẩm, hay đang cho mượn uy tín để một hình ảnh khác được tô đậm?

Một sản phẩm có thể lùi khỏi dòng tin rất nhanh. Những lựa chọn làm nên nó thì không vì thế mà biến mất.