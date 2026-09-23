Vụ hỗn chiến tại quán cà phê ở Cà Mau, 4 thanh niên lĩnh gần 20 năm tù

Ngày 23/9, TAND khu vực 6 Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Võ Nhứt Thịnh (SN 2005, ngụ phường Vĩnh Trạch) 6 năm tù; Lê Hoàng Khang (SN 2006, ngụ phường Bạc Liêu) 5 năm 6 tháng tù; Trần Dĩ Khang (SN 2006, ngụ phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ) 5 năm 3 tháng tù và Đặng Hoàng Hiển (SN 2007, ngụ xã Vĩnh Mỹ) 3 năm tù, cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, lúc 23h ngày 21/8/2025, Thịnh đến một quán cà phê trên đường Hòa Bình, phường Bạc Liêu uống cà phê cùng Dĩ Khang và Hoàng Khang. Tại đây, nhóm của Thịnh gặp Đặng Hoàng Hiển cùng một số người khác.

Khoảng 0h ngày 22/8/2025, Dỹ Hào chở bạn đến hỏi chủ quán về người có biệt danh “Ba Báo”, tức Thịnh. Chủ quán sau đó vào báo cho Thịnh biết có người tìm. Nghe vậy, Thịnh đến khu vực quầy pha chế lấy con dao nhọn dài khoảng 20cm, giấu vào túi quần rồi ra gặp Hào.

Tại bàn, Hào hỏi Thịnh có phải “Ba Báo” không, đồng thời hỏi "mày có dẫn em tao đi chém nhau không?" nhưng Thịnh phủ nhận. Thấy hai bên lớn tiếng, Dĩ Khang, Hoàng Khang, Hiển cùng một số người trong nhóm đi đến.

Mâu thuẫn nhanh chóng chuyển thành vụ ẩu đả. Hoàng Khang ném ly thủy tinh về phía Hào rồi dùng tay đánh. Một người trong nhóm cầm ghế nhựa lao vào nhưng được can ngăn, sau đó người này dùng dao đâm Hào một nhát vào bụng.

Cùng lúc, Hiển dùng ghế gỗ đánh Hào, Dĩ Khang dùng tay đánh vào mặt, còn Hoàng Khang dùng ghế tấn công Hào. Nạn nhân đưa tay chống đỡ rồi bỏ chạy ra đường Hòa Bình thì bị Hoàng Khang đuổi theo đánh; Thịnh rút dao đuổi theo đâm trúng người Hào.

Một số đối tượng tiếp tục dùng dao, gạch tấn công nạn nhân. Chỉ đến khi thấy Hào bị thương, chảy máu sau lưng, Thịnh mới yêu cầu nhóm dừng lại, rời khỏi hiện trường. Trên đường về, Thịnh chở Hoàng Khang đến khu vực cầu Kim Sơn (phường Bạc Liêu) ném con dao gây án xuống sông nhằm phi tang.

Hào được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu, điều trị đến ngày 29/8/2025 thì xuất viện. Theo kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau, Hào bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 36%...