Vụ hơn 505.000 kg gas giả: 4 điều mọi gia đình dùng bếp gas cần kiểm tra ngay

Sáng 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM thông tin về vụ sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”.

Theo thông tin từ TTXVN, bước đầu cơ quan chức năng xác định đường dây này đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 505.000 kg LPG, tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12 kg, với tổng trị giá tương đương hàng thật khoảng 18,6 tỉ đồng.

Điều đáng chú ý là số LPG không rõ nguồn gốc được đưa vào những bình gas đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp, sau đó phân phối ra thị trường.

Điều này cho thấy người dùng bếp gas không nên chỉ dựa vào màu sơn, logo hay tên thương hiệu trên vỏ bình để đánh giá nguồn gốc gas bên trong.

Đổi bình gas, đừng bỏ qua 4 bước kiểm tra

Chọn nơi mua có nguồn gốc rõ ràng

Trước hết, người dùng nên mua gas tại các cửa hàng, đại lý có địa chỉ và thông tin kinh doanh rõ ràng, ưu tiên hệ thống phân phối chính thức của thương hiệu đang sử dụng.

Những loại gas được chào bán với mức giá thấp bất thường, người bán không cung cấp được thông tin rõ ràng hoặc nguồn hàng không xác định được xuất xứ cần được cân nhắc kỹ.

Một bình gas có giá rẻ hơn đáng kể chưa chắc đã là lựa chọn tiết kiệm nếu nguồn gốc và tình trạng kỹ thuật của bình không được bảo đảm.

Kiểm tra niêm phong, logo và thông tin trên bình

Khi nhân viên giao bình mới, người dùng nên kiểm tra niêm phong tại van bình còn nguyên vẹn hay không.

Theo hướng dẫn của Tổng công ty Gas Petrolimex, bình gas sau khi nạp đủ khối lượng được niêm phong tại van. Người dùng cũng nên đối chiếu màu sơn, logo và đặc biệt là tên đơn vị sở hữu được dập trên quai hoặc vai bình.

Tuy nhiên, đây chỉ là bước kiểm tra ban đầu. Vụ việc vừa được cơ quan công an phát hiện cho thấy vỏ bình mang thương hiệu quen thuộc vẫn có thể bị thu gom để phục vụ hoạt động sang chiết LPG trái phép.

Khi dùng bếp gas, nên mua gas tại các cửa hàng, đại lý uy tín hoặc ưu tiên hệ thống phân phối chính thức của thương hiệu

Quan sát kỹ tình trạng vỏ bình

Không nên nhận bình gas bị móp méo, biến dạng, gỉ sét nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu bất thường tại van, chân đế và tay xách.

Người dùng cũng có thể yêu cầu cân nếu nghi ngờ bình không đủ lượng gas. Theo Gas Petrolimex, có thể cân tổng trọng lượng bình rồi trừ khối lượng vỏ được ghi sau ký hiệu T.W. trên bình. Phần còn lại là khối lượng LPG bên trong.

Đây là thao tác đơn giản nhưng giúp người mua có thêm cơ sở kiểm tra lượng gas thực tế thay vì chỉ dựa vào cảm quan.

Kiểm tra rò rỉ sau khi thay bình

Sau khi lắp bình mới, nên yêu cầu nhân viên kiểm tra độ kín tại van, bộ điều áp và các mối nối.

Nếu cần kiểm tra vị trí nghi ngờ rò gas, có thể sử dụng nước xà phòng để quan sát. Tuyệt đối không dùng bật lửa hoặc diêm để tìm điểm rò rỉ.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, việc sử dụng vỏ bình đã qua sử dụng nhưng không được kiểm định hoặc kiểm tra đầy đủ có thể làm tăng nguy cơ rò rỉ, hư hỏng van, quá áp hoặc suy giảm khả năng chịu áp lực.

Ngửi thấy mùi gas, tuyệt đối không bật công tắc điện

Bên cạnh việc lựa chọn bình gas an toàn, người dùng bếp gas cần biết cách xử lý khi nghi ngờ rò rỉ.

Theo hướng dẫn của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an, bình gas nên được đặt thẳng đứng tại nơi thông thoáng. Dây dẫn, van và các mối nối với bếp cần được kiểm tra thường xuyên.

Nếu phát hiện mùi gas, trước hết không bật hoặc tắt công tắc điện, không bật quạt điện, không sử dụng bật lửa, diêm hay bất kỳ thiết bị nào có khả năng tạo tia lửa.

Nếu điều kiện an toàn cho phép, người dùng cần khóa van cấp gas, mở cửa để tăng thông thoáng và liên hệ đơn vị cung cấp để kiểm tra, xử lý. Không nên tự ý tháo lắp hoặc tìm điểm rò rỉ bằng ngọn lửa.