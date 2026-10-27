Vụ hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Nhóm kiểm định nhận hối lộ hơn 17 tỷ đồng

Theo cáo trạng, tháng 9/2025, ông L. (SN 1981, ở Hà Nội) tố giác việc mua bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Bách Thắng và Công ty TNHH Vật tư thiết bị Hoàng Anh nhưng không thể dập lửa theo hướng dẫn trên vỏ bình.

Từ tố giác này, cơ quan điều tra làm rõ sai phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiểm định bình chữa cháy.

Sản xuất hơn 1 triệu bình chữa cháy

Năm 2016, Đặng Quốc Hoàng (SN 1974, ở TPHCM) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978, ở TPHCM, đang bị truy nã) thành lập, điều hành Công ty Vietlink, chuyên nhập khẩu, sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhãn hiệu Dragon.

Từ năm 2019, doanh nghiệp nhập khẩu bột chữa cháy không đảm bảo chất lượng, vỏ bình và linh kiện từ Công ty Long Thành (Trung Quốc) để sản xuất tại Việt Nam. Công ty Long Thành cử Dong Liang (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) sang giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Vietlink.

Cơ quan tố tụng xác định Công ty Vietlink đã sản xuất, bán cho đại lý 1.049.875 bình bột chữa cháy, thu lời hơn 344 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2024, Hoàng chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh sang Công ty An Phú. Sau đó, Phùng Hữu Lợi (SN 1983, ở Hà Nội), Hoàng và Dong Liang tiếp tục điều hành hoạt động này.

Trong năm 2025, Công ty An Phú sản xuất, tiêu thụ 226.568 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, doanh thu hơn 117 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn sản xuất 7.062 bình nhãn hiệu 990, trong đó tiêu thụ 1.392 bình, thu hơn 561 triệu đồng.

Bình cứu hỏa không có chất chữa cháy. Ảnh: CACC

Đưa hối lộ để được cấp giấy kiểm định

Từ tháng 3/2021 - 7/2022, Nguyễn Đức Cảnh (SN 1979, ở TP.HCM) nhờ Phạm Thị Hương (SN 1987, ở TPHCM) thành lập Công ty TNHH Công nghệ phòng cháy, chữa cháy Phương Nam, đồng thời thuê Đặng Kim Tựu (SN 1984, ở TPHCM) làm Trưởng phòng Kỹ thuật.

Tháng 6/2023, khi Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam kiểm định bình chữa cháy, Ngân thỏa thuận với Cảnh để Hương và Tựu chỉ đạo nhân viên kiểm định sai quy trình, cấp giấy chứng nhận đạt chất lượng cho các bình chữa cháy do Công ty Vietlink sản xuất.

Cáo trạng xác định, Ngân đã đưa hối lộ hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, Cảnh nhận hơn 14 tỷ đồng, Hương nhận hơn 2 tỷ đồng và Tựu nhận 160 triệu đồng.

Giả mạo giấy chứng nhận hiệu chuẩn

Cơ quan điều tra còn xác định Công ty cổ phần TechBoss do Đinh Xuân Các (SN 1989, ở Ninh Bình) làm giám đốc, có chức năng hiệu chuẩn máy móc, thiết bị.

Khi đến hiệu chuẩn thiết bị tại Công ty Phương Nam, Nguyễn Đức Trung (SN 1982, ở Quảng Ninh) biết máy móc không đạt chuẩn nhưng vẫn thông báo với Nguyễn Khắc Toàn (khi đó là Trưởng phòng Kỹ thuật TechBoss) rằng các thiết bị đạt yêu cầu và có thể cấp kết quả hiệu chuẩn.

Từ cuối năm 2022 - 2024, Trung cùng Toàn và Các bị cáo buộc cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt thiết bị, máy móc của Công ty Phương Nam, thu hơn 353 triệu đồng. Trong đó, Trung nhận hơn 156 triệu đồng; Toàn và Các hưởng tổng cộng hơn 196 triệu đồng.

Ngày 11/11 tới, TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử 9 bị cáo về các tội Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác và Sản xuất, buôn bán hàng giả.