Vụ học sinh tử vong ở Hải Phòng: Công an làm việc với 2 người tung tin sai lệch

Ngày 18/10, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện, mời làm việc 2 chủ tài khoản Facebook có hành vi lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến vụ việc một học sinh tử vong tại Trường Tiểu học An Dương.

Lực lượng chức năng làm việc với ông L.Đ.A và bà C.Th.C. (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Hai người này được xác định là ông L.Đ.A (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng), sử dụng tài khoản Facebook “Đức Lê” và bà C.Th.C (SN 1968, trú tại xã Tiên Minh, Hải Phòng), sử dụng tài khoản Facebook “Chinh Cao”.

Tại cơ quan công an, cả hai người đều thừa nhận hành vi đăng tải các bài viết, bình luận chưa qua kiểm chứng, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự là vi phạm pháp luật. Ông L.Đ.A và bà C.Th.C đã nhận thức rõ sai phạm, đồng thời ký cam kết không tái phạm.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 15/10/2026, tại Trường Tiểu học An Dương, TP Hải Phòng xảy ra vụ việc khiến một học sinh tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ bản chất vụ việc.

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng, bình luận có nội dung suy diễn, không phản ánh đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Trường Tiểu học An Dương, Hải Phòng.

Qua công tác nắm tình hình và rà soát kỹ thuật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện các tài khoản liên quan, tiến hành mời những người sử dụng đến làm việc.

Hiện nguyên nhân vụ học sinh Trường Tiểu học An Dương tử vong vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Công an TP Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, bình luận thông tin sai lệch, xuyên tạc. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ nên theo dõi, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, tránh đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng.