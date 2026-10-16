Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại sân trường, lãnh đạo thành phố Hải Phòng chỉ đạo khẩn

Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 15/10/2026 của Ủy ban nhân dân phường An Dương nêu rõ sự việc xảy ra vào ngày 15/10/2026 tại Trường Tiểu học An Dương.

Để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Công an phường An Dương xác minh quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học; việc phát hiện, xử lý tình huống và sơ cấp cứu; trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những người liên quan.

Kết quả xác minh cùng đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có) phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20/10/2026.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là trường mầm non, tiểu học, rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh sau giờ học; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý học sinh chờ phụ huynh đón, phương án xử lý tình huống phát sinh và điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường.

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Yêu cầu không phát tán thông tin riêng tư của học sinh và gia đình trên mạng xã hội

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Công an thành phố chỉ đạo Công an phường An Dương khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ngay khi có kết luận chính thức.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thu thập, bảo quản hồ sơ, chứng cứ phục vụ điều tra. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tình hình trên không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư của học sinh và gia đình.

Phó Chủ tịch yêu cầu Ủy ban nhân dân phường An Dương phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ xác minh; chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp với cơ quan chức năng, thăm hỏi, động viên gia đình học sinh.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền; quan tâm ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, phụ huynh, bảo đảm hoạt động dạy và học.

Bên cạnh đó, rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn trường học trên địa bàn; chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp cung cấp thông tin chính thức, khách quan, minh bạch; tuyên truyền, vận động người dân không phát tán hình ảnh, thông tin riêng tư của học sinh và gia đình trên mạng xã hội.