Vụ học sinh lớp 1 ngã tử vong ở sân trường 'không có dấu hiệu tội phạm'

Theo Công an Hải Phòng, thời điểm học sinh tan trường ngày 15/10, cháu Nguyễn Tuấn Minh (6 tuổi, trú tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương) chơi cùng chị gái chờ phụ huynh đón.

Trong lúc vui chơi tại sân vườn của trường, cháu không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Phát hiện sự việc, các giáo viên đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu đã tử vong vào khoảng 19h cùng ngày.

Xe cấp cứu được gia đình thuê đưa cháu Minh về trường. Ảnh:

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến, bản kết luận giám định pháp y và các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố bước đầu xác định sự việc không có dấu hiệu tội phạm.

UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là mầm non và tiểu học, rà soát toàn bộ quy trình đưa đón, quản lý học sinh muộn và điều kiện an toàn tại khu vực cổng, sân trường. Sở này cũng được giao phối hợp với Sở Y tế xây dựng hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành ngay trong tháng 10.

Công an thành phố cũng được giao cũng phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc phát tán hình ảnh riêng tư xâm phạm đến học sinh và gia đình.