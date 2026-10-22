Vụ học sinh đánh cô giáo: Đã xác định mức độ thương tích

Nam sinh đánh cô giáo trên bục giảng (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo thông tin từ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, sự việc xảy ra khoảng 10h10 ngày 19/10 tại phòng học. Nam sinh L.H.V. (17 tuổi), học sinh lớp 12 của trường, đã dùng tay đánh vào đầu và vùng mặt cô H., khiến nữ giáo viên bị thương, chảy máu vùng mũi và phải nhập viện điều trị.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (Phú Thọ), cô H. được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Thông tin ban đầu từ nhà trường cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc một số học sinh không hoàn thành bài tập về nhà, trong đó có V. Trong tiết học, cô H. yêu cầu các học sinh này đứng hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ. Sau đó, nam sinh bất ngờ có hành vi bạo lực đối với giáo viên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Hà Nội xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.V. để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Việc xử lý vụ án sẽ căn cứ vào kết quả điều tra, chứng cứ thu thập được và các quy định pháp luật có liên quan. Do người bị khởi tố mới 17 tuổi, cơ quan tiến hành tố tụng cần áp dụng các quy định về xử lý người chưa thành niên phạm tội, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quyền lợi hợp pháp của người liên quan.