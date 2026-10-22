Vụ học sinh đánh cô giáo bị khởi tố: Lớp học còn phải 'chữa lành'

Ngày 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với L.H.V., học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, về tội “Cố ý gây thương tích”. Diễn biến này đưa vụ việc sang giai đoạn tố tụng hình sự; trách nhiệm cụ thể của người bị khởi tố tiếp tục được làm rõ theo trình tự pháp luật.

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, ngày 19.10, sau khi bị yêu cầu đứng ở góc lớp vì chưa hoàn thành bài tập, nam sinh đã đánh cô giáo L.T.H., khiến cô bị gãy xương cánh mũi phải. Vụ việc xảy ra trước thời điểm đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội vào tối 20.10.

Hình ảnh vụ việc tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi được đăng trong bản tin ngày 21.10.2026

Sau quyết định khởi tố

Nhà trường đã đưa giáo viên đến cơ sở y tế, phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an. Theo thông tin công bố chiều 21.10, sức khỏe và tinh thần của cô giáo đã ổn định, song cô vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị. Nhà trường cũng trao đổi với giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để ổn định tình hình và duy trì việc dạy học.

Đây là phần công việc ít gây chú ý hơn một quyết định khởi tố, nhưng liên quan trực tiếp đến những người phải bước vào căn phòng ấy mỗi ngày. Việc tiết học được nối lại chưa đủ để khẳng định mọi tổn thương đã qua. Một giáo viên cần thời gian phục hồi; những học sinh chứng kiến cũng cần cơ hội nói về điều khiến mình hoang mang.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu tiếp tục hỗ trợ cô giáo, tăng cường an toàn trường học, tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử và phối hợp với phụ huynh để nhận diện nguy cơ bạo lực. Những học sinh chịu ảnh hưởng bởi vụ việc cũng thuộc diện cần được quan tâm.

Từ yêu cầu ấy, điều cần triển khai ở trường học phải cụ thể: Ai tiếp nhận phản ánh khi giáo viên cảm thấy bị đe dọa? Học sinh tìm đến đâu khi không kiểm soát được cơn giận? Phụ huynh được liên hệ bằng cách nào khi xuất hiện dấu hiệu bất thường? Một quy trình có người chịu trách nhiệm sẽ hữu ích hơn lời nhắc chung rằng tất cả phải biết kiềm chế.

Đừng biến clip bạo lực thành bài học duy nhất

Vụ việc có thể trở thành dịp để các gia đình trò chuyện với con về giới hạn của hành vi. Bất đồng với thầy cô, cảm giác bị đối xử chưa phù hợp hay sự bực tức đều có thể được trình bày, phản ánh và xem xét. Đánh người khiến bất đồng chuyển thành tổn thương và kéo theo những hậu quả vượt khỏi phạm vi một tiết học.

Cuộc trò chuyện ấy nên bắt đầu bằng tình huống cụ thể: Nếu thấy bạn mất bình tĩnh, con có thể tìm người lớn nào? Nếu cảm thấy bị oan, con sẽ trình bày với ai? Nếu chứng kiến bạo lực, làm sao báo tin mà không khiến bản thân gặp nguy hiểm? Những câu hỏi gần với đời sống giúp trẻ hình dung cách hành động.

Cũng cần tránh lấy một vụ việc để kết luận về cả một thế hệ học sinh. Sự lên án hành vi bạo lực phải rõ ràng, nhưng việc phát tán danh tính, truy tìm gia đình hay liên tục chia sẻ hình ảnh hành hung không giúp lớp học an toàn hơn.

Quá trình tố tụng sẽ làm rõ trách nhiệm đối với vụ việc. Phần việc của giáo dục còn tiếp tục sau đó: Bảo vệ người bị tổn thương, giúp học sinh hiểu ranh giới và tạo một nơi đủ tin cậy để bất đồng được nói ra trước khi biến thành cú đánh.