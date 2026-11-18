Thấp thỏm chờ hoa nở đúng Tết

Ở những vùng chuyên canh, người trồng đang tập trung điều chỉnh kỹ thuật để hoa nở đúng dịp.

Tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), nhiều vườn mai Kỳ Nam bung nụ, nở hoa sớm. Gia đình bà Bùi Thị Hậu, ở tổ dân phố Minh Đức, có hơn 1.000 gốc mai trên diện tích sáu sào. Đến giữa tháng 11/2026, khoảng 40% số cây đã bung nụ, một số cây bắt đầu nở hoa.

“Năm nay thời tiết thất thường nên cây mai phát triển không theo quy luật như mọi năm. Chúng tôi rất lo lắng, bởi mai nở sớm thì đến Tết sẽ không còn hoa để bán”, bà Hậu chia sẻ.

Tết là mùa tiêu thụ lớn nhất trong năm đối với nhiều vùng trồng hoa, cây cảnh (Nguồn ảnh: baonghean.vn)

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, phường Hoành Sơn có 250 hộ trồng mai Kỳ Nam với tổng diện tích 15,6 ha.

Để có cây mai bán Tết, nhà vườn phải chăm sóc trong thời gian dài, từ tạo dáng, tỉa cành đến bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Nếu hoa nở trước Tết, giá trị cây có thể giảm, trong khi những khoản đã đầu tư khó thu hồi.

Tại Nghệ An, gia đình anh Lê Đức Thanh, ở xã Lương Sơn, đang chăm sóc hơn năm sào hoa cúc. Để hoa nở đúng thời điểm, người trồng sử dụng hệ thống chiếu sáng và điều chỉnh chế độ chăm sóc.

Ở làng đào Nhà Nít, xã Hy Cương (Phú Thọ), gần 130 hộ sản xuất trên khoảng 7,5 ha, mỗi năm cung cấp gần 40.000 gốc đào, chưa kể đào cành. Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, ít mưa, người trồng phải tăng cường tưới nước, cân nhắc thời điểm tuốt lá. Chỉ cần hoa nở lệch vài ngày, công sức nhiều tháng có thể không mang lại kết quả như mong đợi.

Chi phí tăng, thận trọng mở rộng sản xuất

Tại xã Vân Du (Nghệ An), sau thời gian thử nghiệm, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh chuyển từ cúc pha lê sang cúc cánh dài. Vụ Tết 2027, gia đình mở rộng diện tích lên hơn 2.000 m², dự kiến trồng khoảng 60.000 cây. Tổng vốn đầu tư ước tính 60-70 triệu đồng.

Đối với một hộ sản xuất, đây là khoản tiền không nhỏ. Ngoài giống và vật tư, người trồng còn phải chi cho điện, nước, nhân công và vận chuyển. Nếu hoa đạt chất lượng, bán được giá, khoản đầu tư có thể mang lại nguồn thu đáng kể. Ngược lại, chỉ cần sức mua chậm hoặc một phần sản phẩm không bán được, lợi nhuận sẽ thu hẹp.

Tại Đà Nẵng, các vùng trồng hoa tiếp tục xuống giống cúc pha lê, đại đóa, cúc mâm xôi Hàn Quốc và một số giống mới. Riêng Gò Giảng dự kiến trồng khoảng 12.000 chậu cúc đại đóa, cúc pha lê và 5.000 chậu cúc mâm xôi Hàn Quốc.

Nếu chạy theo những loại đang được ưa chuộng mà không tính đến nhu cầu thực tế, nhà vườn có thể gặp khó khi tiêu thụ.

Người trồng hoa thường bỏ vốn từ đầu vụ, trong khi tiền bán hàng chủ yếu thu về những ngày giáp Tết. Khoảng thời gian chờ đợi khiến nhiều hộ phải dành sẵn kinh phí chăm sóc, trả công lao động và xử lý tình huống phát sinh. Bởi vậy, lượng khách đặt trước và khả năng bán hết hàng được quan tâm không kém sản lượng. Trồng nhiều chưa chắc thu nhập cao nếu cuối mùa phải giảm giá mạnh. Nhiều hộ vì thế phải cân nhắc lượng hoa có thể bán theo giá dự kiến, thay vì chỉ nhìn vào khả năng mở rộng diện tích. Khoản tiền thu về còn phải dành cho vụ tiếp theo.

Tìm thêm đầu ra, giảm áp lực giáp Tết

Cùng với chăm sóc hoa, các vùng sản xuất tìm cách mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc vào thương lái và điểm bán truyền thống.

Tại Sa Đéc (Đồng Tháp), địa phương có khoảng 960 ha sản xuất hoa kiểng với hơn 4.000 hộ. Riêng vụ Tết 2027, diện tích xuống giống dự kiến khoảng 100 ha, cung ứng hơn một triệu giỏ hoa.

Ở Chợ Lách (Vĩnh Long) còn từng bước làm quen với bán hàng trực tuyến. Chương trình “Xã thương mại điện tử - Chợ Lách vươn mình” hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã xây dựng gian hàng, quảng bá sản phẩm và livestream. Dịp Tết 2026, TikTok Shop ghi nhận khoảng 200.000 đơn hàng hoa cảnh, cây giống từ khu vực này.

Bán hàng qua mạng giúp nhà vườn tiếp cận khách ở xa, nhận đơn trước cao điểm. Tuy nhiên, hoa và cây cảnh dễ hư hỏng, chi phí đóng gói, vận chuyển, xử lý đơn hàng vẫn là trở ngại. Người bán phải tính giá sau khi trừ các khoản này, tránh tình trạng nhiều đơn nhưng thu nhập không tăng tương ứng.

Trong khi đó, chợ hoa tập trung vẫn là kênh tiêu thụ quan trọng. Tại TP. Hồ Chí Minh, Chợ hoa xuân Bình Điền dự kiến diễn ra từ ngày 28/1 đến 5/02/2027, với 282 lô trên diện tích khoảng 12.000 m². SATRA tiếp tục miễn phí thuê ô vựa năm thứ 13 liên tiếp; người bán dự kiến đóng khoảng 300.000 đồng mỗi lô cho điện, nước và vệ sinh.

Dù vậy, người trồng vẫn phải tính lượng hoa đưa đến chợ, bởi hàng càng nhiều thì chi phí vận chuyển và nguy cơ tồn đọng càng lớn nếu sức mua không như dự kiến.

Với nhiều nhà vườn, nhận đơn trước, duy trì khách quen, bán qua thương lái và tham gia chợ hoa vẫn là những cách tiêu thụ cần kết hợp.

Tết là mùa tiêu thụ lớn nhất trong năm đối với nhiều vùng trồng hoa, cây cảnh, song cũng là thời điểm nhiều rủi ro. Khi thời tiết khó đoán và sức mua chưa rõ, việc chủ động sản xuất, tiết giảm khoản chi không cần thiết và tìm đầu ra từ sớm sẽ giúp nhà vườn bớt áp lực. Sau một vụ chăm sóc vất vả, điều người trồng hoa mong nhất vẫn là bán hết hàng, thu hồi vốn và có khoản lãi để đón Tết.