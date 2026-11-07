Vụ hoa hậu bị bắt gây chấn động: Phong toả 48 tài khoản, nhân chứng lo bị đe dọa

Đêm đầu tiên sau song sắt

Theo Manager Online, khoảng 22h45 ngày 6/11, sau hơn 10 giờ làm việc với cơ quan điều tra, Panadda Wongphudee (nghệ danh Boom Panadda) được đưa vào phòng giam tại trụ sở Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB), Bangkok. Chồng cô, ông Atip Anantawan (thường gọi là Got) bị giữ ở phòng giam nam cùng 2 người khác.

Luật sư Ekkasit Srisung theo thân chủ đến tận phòng giam và gửi cán bộ quản lý gối, chăn vì lo cô khó ngủ. Khoảng 7h sáng 7/11, Boom Panadda được nhìn thấy đi lại, vung tay tập thể dục trong phòng giam, trên người vẫn là bộ vest đen mặc từ hôm trước. Nửa giờ sau, cô được điều tra viên đưa ra tiếp tục lấy lời khai.

Hoa hậu Thái Lan 2000 Boom Panadda Ảnh: mgronline

Luật sư Ekkasit có mặt tại CIB từ sáng sớm. Ông tin 2 vợ chồng đã chấp nhận những gì xảy ra và sẵn sàng đối mặt với các bước tiếp theo. Nhóm luật sư đang chuẩn bị tài sản bảo đảm để xin tại ngoại tại tòa, đồng thời cân nhắc các biện pháp pháp lý khác.

Theo kế hoạch, khoảng 10h cùng ngày, cảnh sát đưa 2 bị can ra Tòa Hình sự đề nghị tạm giam đợt đầu. Cơ quan điều tra phản đối cho tại ngoại với lý do bị can có thể tác động đến chứng cứ, nhân chứng và vụ án có khung hình phạt nặng. Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Samran Nualma đã đến CIB, yêu cầu quá trình điều tra phải cẩn trọng, công bằng.

Phong tỏa 48 tài khoản

Ngoài 18 tài khoản với khoảng 102 triệu baht được công bố chiều 6/11, cảnh sát phong tỏa thêm 30 tài khoản khác với khoảng 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng), theo The Reporters. Đây là các tài khoản từng nhận tiền chuyển từ tài khoản cá nhân của Boom Panadda và tài khoản của quỹ. Tổng cộng 48 tài khoản với khoảng 104 triệu baht (khoảng 83 tỷ đồng) đã bị phong tỏa. Các tài sản khác chưa bị phong tỏa do cơ quan điều tra còn đang rà soát toàn bộ tài sản liên quan.

Theo cảnh sát, Boom Panadda bị cáo buộc 3 tội: cùng nhau lừa đảo công chúng, cùng ít nhất 1 người khác rửa tiền và cùng nhau đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính gây thiệt hại cho công chúng. Ông Atip bị cáo buộc tội đồng phạm rửa tiền. Cả 2 tiếp tục phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Cảnh sát cho biết đã có thông tin về phó chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị quỹ, nhưng hiện tập trung xử lý 2 bị can trước.

Về thời điểm ông Atip bị đưa vào diện quản lý, Thai PBS World và The Bangkok Insight cho biết ông tự đến CIB trình diện khoảng 8h30 ngày 6/11.

Cảnh sát kinh tế Thái Lan phong tỏa 48 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ việc. Ảnh: thereporters

Nhân chứng lo bị đe dọa, nộp đơn phản đối tại ngoại

Chiều 6/11, luật sư Amnuayporn Maneewan, đại diện nhà thầu Aphichat (biệt danh Ae), cùng Boonyanuch Saengsri (Oisri), chủ một trang Facebook và là người đứng đơn tố giác, đến CIB nộp văn bản phản đối việc cho vợ chồng Boom Panadda tại ngoại. Theo PPTV, nhà thầu này lo ngại nếu được thả, 2 bị can có thể tác động chứng cứ hoặc gây áp lực lên nhân chứng bởi chính anh là người trực tiếp giao tài liệu cho cảnh sát.

Oisri cho biết cô và những người liên quan vẫn đang là nhân chứng trong vụ án. Cô kể từng bị người hâm mộ của Boom Panadda công kích trên mạng sau khi cựu hoa hậu khóc trước truyền thông, đồng thời nhận được cuộc gọi từ nhân viên đề nghị ngừng tiết lộ thông tin về quỹ. Cô cũng cho rằng toàn bộ thành viên hội đồng quản trị quỹ phải cùng chịu trách nhiệm, thay vì nói không biết việc quản lý tiền.

Boom Panadda từng bị đình chỉ chức Chủ tịch Quỹ Ongkorn Thamdee từ tháng 10 và không được can thiệp vào tài chính của quỹ trong thời gian điều tra, theo Thai PBS World. Đến 9h15 ngày 7/11, tòa chưa ra quyết định về đề nghị tạm giam và đơn xin tại ngoại.

Boom Panadda đang là tâm điểm vụ việc gây chấn động ở Thái Lan: