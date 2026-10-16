Vụ hoa hậu, á hậu xin lỗi: Đừng bao biện cho việc nói xấu đồng nghiệp ở nhóm kín

Những nhóm chat nói xấu đồng nghiệp của showbiz

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao vụ việc nhóm chat có hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, á hậu Trịnh Mỹ Anh và một số cá nhân bị lộ tin nhắn nói xấu đồng nghiệp gồm: Hoa hậu Kỳ Duyên, á hậu Hồng Đăng, doanh nhân Lâm Ngân và MC Thanh Thanh Huyền.

Trong đó, hoa hậu Quỳnh Anh, á hậu Mỹ Anh và một số cá nhân dùng lời lẽ khó nghe, phản cảm để nhận xét về đồng nghiệp là tiền bối trong nghề, thí sinh và giám khảo Miss Universe Vietnam 2026 ngay trong bối cảnh vừa đăng quang tại cuộc thi này. Tân hoa hậu thậm chí văng tục, dùng những ngôn từ nặng tính miệt thị.

Khi vụ việc vỡ lở, Trịnh Mỹ Anh xin lỗi nghiêm túc, đầy đủ thì Quỳnh Anh tiếp tục bị chê trách bởi lời xin lỗi qua loa. Cô mô tả hành vi của mình là "sơ sót", "cách diễn đạt chưa cẩn trọng, tinh tế và nghĩ đến cảm nhận của người được nhắc tới", "điều chưa đúng, chưa phù hợp, chưa hoàn hảo", mượn lối nói giảm, nói tránh làm sai lệch bản chất của hành vi là nói xấu, xúc phạm và hạ thấp người khác.

Hoa hậu Quỳnh Anh, á hậu Mỹ Anh vừa đăng quang đã vướng scandal nói xấu đồng nghiệp. Ảnh: BTC

Video Quỳnh Anh, Mỹ Anh gặp, xin lỗi á hậu Hồng Đăng cũng bị người dùng mạng mổ xẻ, bàn tán, cho là gượng gạo, thiếu chân thành.

Trước vụ nhóm chat của hoa hậu Quỳnh Anh, á hậu Mỹ Anh còn có 2 vụ tương tự từng gây rúng động showbiz.

Tháng 10/2023, ca sĩ Đinh Trang tố cáo nhóm chat của cộng đồng âm nhạc Operaphilia có 33 thành viên. Cô chỉ đích danh Quán quân Sao Mai 2022 thính phòng Lan Quỳnh đến minishow của mình quay video, gửi vào nhóm chat để các thành viên gồm ca sĩ Hà My, Minh Mẫn và trưởng nhóm Operaphilia - Lương Vũ Hải cùng chế giễu, miệt thị.

Về mối quan hệ, Lan Quỳnh từng được Đinh Trang hỗ trợ, dạy miễn phí lúc thi Sao Mai 2022. Ca sĩ Minh Mẫn từng nhắn tin cảm ơn Đinh Trang, coi cô "hơn cả một người thầy mà còn là người truyền cảm hứng". Ngoài Đinh Trang, ca sĩ Bảo Yến cũng bị nhóm này bêu riếu, mỉa mai.

Ca sĩ Lan Quỳnh (trái), NSND Hồng Vân đều từng lao đao vì lộ tin nhắn trong nhóm chat kín. Ảnh: Tư liệu

Đáng chú ý, sau đó, ca sĩ Lan Quỳnh đăng bài xin lỗi công chúng nhưng không xin lỗi ca sĩ Đinh Trang, thậm chí có thể "dùng luật pháp" với người từng giúp đỡ mình.

Tháng 5/2021, một tài khoản ẩn danh tuồn ảnh chụp tin nhắn từ một nhóm chat kín có NSND Hồng Vân, NSND Trịnh Kim Chi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng... Tin nhắn âm thanh phát giọng nói của Hồng Vân có nội dung xúc phạm khán giả, gây tranh cãi dữ dội.

Trong bài viết dài phản hồi vụ việc, NSND Hồng Vân tiếp tục bị chê trách khi giải thích vụ việc theo hướng "nhóm chat bạn bè với những nội dung hết sức riêng tư về quan điểm sống hoặc những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố". Bà cho rằng những nội dung bị tuồn ra đã qua "cắt, ghép nhằm chụp mũ, vu cáo với mục đích bêu xấu, hạ nhục nhân phẩm của mình và đồng nghiệp" nhưng không chứng minh.

Không thể ngụy biện cho hành vi sai

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, điểm lại 3 vụ việc, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhận định việc người nổi tiếng đưa ra những lý do như "diễn đạt chưa cẩn trọng" hay xem nhóm chat kín là nơi riêng tư để tự do bộc lộ cảm xúc tiêu cực thực chất là cách giải thích mang tính xoa dịu dư luận sau khi sự cố xảy ra.

Theo anh, mạng xã hội hay các ứng dụng tin nhắn tạo ra không gian giao tiếp tiện lợi nhưng công nghệ không thể làm thay đổi bản chất của hành vi con người.

"Nhu cầu chia sẻ hay yếu tố 'riêng tư' của một nhóm chat không thể xem là căn cứ hay sự bào chữa hợp lý cho việc xúc phạm, miệt thị đồng nghiệp. Lời nói một khi đã mang tính miệt thị thì dù vang lên ở bất kỳ không gian nào cũng đều mang bản chất thiếu tôn trọng người khác", chuyên gia cho biết.

Vấn đề cốt lõi của vụ ồn ào là hành vi và thái độ sống của nhóm người nổi tiếng, không phải phương tiện hay không gian lan truyền. Ảnh: Chụp màn hình

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói người tham gia các nhóm chat kín dễ rơi vào tâm lý an toàn ảo, tin rằng nội dung sẽ không bao giờ bị phát tán ra ngoài, từ đó buông lỏng các tiêu chuẩn đạo đức cá nhân. Tuy nhiên, sự riêng tư trên không gian mạng rất mong manh; ranh giới giữa chuyện riêng tư và khủng hoảng truyền thông chỉ cách nhau một thao tác chụp màn hình.

"Là công chúng, chúng ta tôn trọng quyền cá nhân và cảm xúc riêng tư của mỗi người nhưng không đồng nghĩa sẽ chấp nhận việc lấy sự riêng tư làm 'lá chắn' cho những hành vi vượt quá chuẩn mực ứng xử", chuyên gia này nói.

Khi dạy về truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long quán triệt nguyên tắc: cấm nói sau lưng người khác nếu không dám nói nguyên văn trước mặt họ. Theo anh, đây là "liều thuốc" hữu hiệu buộc mỗi người biến nói xấu thành quan điểm và chấp nhận hậu quả nếu hành vi bị công khai.

"Với người của công chúng, tư cách nghệ sĩ và lời ăn tiếng nói luôn gắn liền với hình ảnh thương hiệu cá nhân, bất kể họ đang ở trên sân khấu hay đằng sau màn hình điện thoại. Việc vô tình hay cố ý xúc phạm đồng nghiệp, dù trong môi trường kín, vẫn phản ánh thái độ và tư duy ứng xử thực sự của người đó. Thay vì tìm cách đổ lỗi cho không gian mạng hay cách diễn đạt, điều cần thiết hơn cả là sự nhìn nhận thẳng thắn và trách nhiệm chân thành đối với những phát ngôn của mình. Công chúng ngày nay đủ sáng suốt để phân biệt đâu là lời chia sẻ vô tư, đâu là thiếu tôn trọng người khác", chuyên gia nêu.