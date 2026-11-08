'Vụ' hoa hậu 50 tuổi bị bắt: Bữa ăn đầu tiên ở trại giam và sự thật chuyện ly thân

Bữa tối đầu tiên và nỗi lo cho gia đình

Sáng 8/11, người phát ngôn Cục Cải huấn Thái Lan cho biết, theo báo cáo của Giám đốc Trại giam nữ Trung ương, Panadda Wongphudee (nghệ danh Boom Panadda, Hoa hậu Thái Lan 2000) được tiếp nhận lúc 17h ngày 7/11. Cô được y tá và cán bộ xã hội của trại kiểm tra sức khỏe thể chất, tinh thần. Kết quả cho thấy cô khỏe mạnh, không có bệnh nền, trạng thái tâm lý bình thường.

Cô bày tỏ với cán bộ trại giam nỗi lo cho con và mẹ đang ở bên ngoài. Bữa tối đầu tiên của hoa hậu gồm canh miến và trứng luộc. Boom Panadda ăn uống bình thường và ngủ được.

Theo Daily News, sáng 8/11, cô không ăn bữa sáng gồm canh củ cải sườn heo vì có thói quen bỏ bữa sáng và chỉ uống cà phê. Bữa trưa cùng ngày có canh gà nấu riềng và dưa hấu. Thứ duy nhất Boom Panadda xin cán bộ là sách kinh cầu nguyện và tiểu thuyết. Trong khu cách ly, cô trò chuyện với những người mới nhập trại cùng phòng.

Hoa hậu Boom Panadda trước khi bị tạm giam. Ảnh: thereporters

Chồng cô, Atip Anantawan (thường gọi là Got) được tiếp nhận tại Trại giam đặc biệt Bangkok. Theo cán bộ trại giam, Got tỉnh táo, thích nghi khá tốt và ngủ được.

Cả 2 đang cách ly y tế 5 ngày tại khu tiếp nhận. Theo Daily News và Thai Post dẫn nguồn tin từ Cục Cải huấn, trong thời gian này chỉ luật sư được gặp họ qua hình thức gọi video. Hết cách ly, người thân có tên trong danh sách tối đa 10 người do họ đăng ký được vào thăm hằng ngày, trừ cuối tuần và ngày lễ. Họ cũng sẽ không bị xếp chung khu với những người liên quan trong vụ án.

Theo The Nation, tòa chấp thuận đề nghị tạm giam đợt đầu 12 ngày, từ ngày 7/11-18/11. Theo The Standard, cơ quan điều tra có tối đa 84 ngày, tương đương 7 đợt tạm giam để hoàn tất hồ sơ chuyển sang viện công tố.

Cảnh sát bác tuyên bố ly thân từ năm 2024

Tại buổi họp báo ngày 27/10, Boom Panadda nói đã ly thân với chồng khoảng 2 năm từ 2024 và khẳng định không biết những việc chồng làm. Tuy nhiên, theo Kapook, trong họp báo ngày 7/11, Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, chỉ huy trưởng Phòng phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) cho biết kết quả điều tra cho thấy 2 người vẫn chung sống như vợ chồng cả trên thực tế lẫn mặt pháp lý.

Trong lời khai với cảnh sát, Boom Panadda thừa nhận trực tiếp thực hiện các giao dịch và có dùng tiền sai mục đích nhưng cho rằng do số lượng giao dịch quá lớn nên bị nhầm lẫn. Ông Atip phủ nhận mọi cáo buộc và nói chỉ làm theo chỉ đạo của vợ.

Thêm nghệ sĩ đặt câu hỏi về hàng quyên góp

Sáng 8/11, ca sĩ Dang Phankorn (tên thật Phankorn Boonyachinda) kể đội của anh từng gửi 2 đợt thịt heo rim khô nhãn Mae Nai đến quỹ Ongkorn Thamdee trong mùa lũ cuối năm 2025 để chuyển cho người dân vùng lũ miền Nam.

Theo Naewna, chi phí chế biến số thịt này khoảng 60.000-70.000 baht (khoảng 46-53 triệu đồng). Anh kêu gọi người dân miền Nam từng nhận được thịt lên tiếng vì muốn biết hàng có đến đúng tay người cần hay không. Theo The Bangkok Insight, cuối tháng 11/2025, ca sĩ từng đăng tin đóng gói lô đầu tiên 100kg thịt heo rim khô gửi người dân vùng lũ Hat Yai.

Trước đó, chiều 7/11, nữ nghệ sĩ Peggy Srithanya và ca sĩ Oat Pramote đã nộp đơn tố cáo Boom Panadda 3 tội liên quan quỹ từ thiện. Tối cùng ngày, theo Manager Online, diễn viên Ta Narakorn cho rằng số túi hàng hiệu cảnh sát trưng bày, trong đó chiếc Hermès Kelly Himalaya là hàng giả nhưng không đưa ra căn cứ. Anh cũng cho biết chưa từng quyên góp cho quỹ và chỉ là đồng nghiệp, không thân thiết với Boom Panadda. Cơ quan điều tra chưa xác nhận thông tin về túi giả.

Những chiếc túi hàng hiệu bị nghi là hàng giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 tài khoản gắn với hoạt động quyên góp của Boom Panadda nhận khoảng 815 triệu baht (khoảng 622 tỷ đồng) từ năm 2015, trong đó khoảng 527 triệu baht (hơn 400 tỷ đồng) bị nghi dùng sai mục đích.

Vụ việc của Boom Panadda đang gây chấn động tại Thái Lan: