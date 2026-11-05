Vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên ở Gia Lai: Kiểm điểm Chủ tịch phường và 4 cán bộ

Ngày 5/11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức kiểm điểm 5 cá nhân, trong đó có Chủ tịch UBND phường, sau những bất cập trong công tác tham mưu, sắp xếp, bố trí nhân sự tại các trường học trên địa bàn.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ nay thuộc trường Tiểu học Kim Đồng, phường Quy Nhơn Nam.

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn Nam, các tập thể được kiểm điểm, rút kinh nghiệm gồm tập thể lãnh đạo UBND phường và tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội.

Đối với cá nhân, có 5 người phải kiểm điểm gồm Chủ tịch UBND phường, Phó chủ tịch UBND phường phụ trách, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và một chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội.

Việc kiểm điểm được thực hiện sau khi địa phương rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự tại các trường học sau sắp xếp, trong đó có việc bố trí chức vụ phó hiệu trưởng đối với các trường hợp hiệu trưởng trước đây.

Cụ thể, UBND phường Quy Nhơn Nam đã bổ nhiệm bà Mạc Hoàn Tố Quyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (mới).

Bà Quyên là một trong 5 hiệu trưởng trước khi sắp xếp không được bố trí giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường mới mà được phân công xuống làm giáo viên. Qua xác minh, Sở GDĐT tỉnh Gia Lai xác định việc bố trí này chưa đúng quy định.

Đối với 4 trường hợp còn lại gồm bà Cao Thị Hồng Nghĩa, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung; bà Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây; bà Hồ Thị Hồng Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng và ông Nguyễn An Vinh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, cả 4 người đều có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp và thống nhất chuyển xuống làm giáo viên.

Trước đó, qua kiểm tra, xác minh công tác sắp xếp trường học tại phường Quy Nhơn Nam, Sở GDĐT tỉnh Gia Lai cho biết, số cơ sở giáo dục trên địa bàn giảm từ 13 xuống còn 6. Số cán bộ quản lý giảm từ 34 xuống còn 19 người; nhân viên kế toán giảm từ 13 xuống còn 8 người.

Sở GDĐT xác định việc lựa chọn hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc UBND phường áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý để bố trí 5 hiệu trưởng cũ xuống làm giáo viên, thay vì bố trí giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, là chưa đúng quy định.

Từ kết quả xác minh, Sở GDĐT đã đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự, bố trí các trường hợp phù hợp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp theo đúng định hướng.

Không chỉ có bất cập trong bố trí cán bộ quản lý, Sở GDĐT còn xác định việc bố trí 2 nhân viên kế toán tại mỗi Trường Tiểu học Kim Đồng (mới) và Trường Tiểu học Ngô Mây (mới) là chưa đúng quy định.

Ngày 24/10, UBND phường Quy Nhơn Nam đã quyết định điều chỉnh nhân sự tại 2 trường này, bảo đảm nguyên tắc mỗi trường có một kế toán.