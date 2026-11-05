Vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên ở Gia Lai: Kiểm điểm 5 cá nhân

Ngày 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai cho biết, UBND phường Quy Nhơn Nam đã có báo cáo việc rà soát, bố trí nhân sự tại các trường học sau sắp xếp.

Theo đó, UBND phường Quy Nhơn Nam đã bổ nhiệm bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ) - giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (mới).

Bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (mới).

Bà Quyên là 1 trong 5 hiệu trưởng trước sắp xếp không được bố trí giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, mà bị bố trí xuống làm giáo viên, chưa đúng quy định.

Đối với 4 trường hợp còn lại gồm bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (cũ); bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (cũ); bà Hồ Thị Hồng Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (cũ) và ông Nguyễn An Vinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (cũ), do cả 4 người đều có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, thống nhất chuyển xuống làm giáo viên.

Liên quan sự việc này, trước đó UBND phường Quy Nhơn Nam và Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể.

Theo đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND phường và tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam. Kiểm điểm 5 cá nhân gồm Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 1 chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường.

Như Tiền Phong đưa tin, việc bố trí nhân sự tại các trường học sau sắp xếp ở phường Quy Nhơn Nam, trong đó có việc một số nguyên hiệu trưởng được phân công làm giáo viên, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT Gia Lai xác định việc không bố trí các hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp là chưa đúng quy định. Sở đã yêu cầu UBND phường Quy Nhơn Nam tiến hành rà soát, điều chỉnh lại phương án bố trí nhân sự.