Vụ Hiệp 'đen': Khởi tố Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người liên quan

Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo),

Ngày 13/11, Công an TP.HCM cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng bọn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phát tán phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” có sự góp mặt của Hiệp “đen” cùng nhiều người khác.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng”, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tập trung điều tra, mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp, tự Hiệp đen, cùng đồng bọn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan

Theo điều tra, Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy, sinh năm 1979) là người tổ chức, đầu tư sản xuất bộ phim nhằm quảng bá hình ảnh cá nhân và các ca khúc do mình sáng tác.

Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm (tên gọi khác là Hào, sinh năm 1988) làm đạo diễn, cùng xây dựng kịch bản, lựa chọn bối cảnh và tổ chức quay, dựng phim.

Tâm liên hệ mời Hiệp “đen” tham gia diễn xuất trong vai “ông trùm Hiệp đen”, đồng thời mượn nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh. Hiệp đồng ý tham gia nhằm quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên mạng xã hội và rủ thêm nhiều đàn em góp mặt.

Bộ phim có khoảng 40 - 50 người tham gia, chứa nhiều cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn bến xe và thu tiền bảo kê. Sau khi hoàn thành, phim được đăng tải trên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Các đối tượng trong vụ án.

Ngoài Trịnh Minh Tâm và Nguyễn Thanh Liêm, những người tham gia sản xuất, diễn xuất trong phim còn có Nguyễn Ngọc Mãi (Mai Tiger), Huỳnh Văn Dạn, Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo), Lê Thanh Ngọc (Kim Ny Ngọc), Lê Hoàng Quốc Vinh (Vinh K5), Nguyễn Thanh Nhã (Thánh Lạc Trôi), Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can gồm: Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Ngọc Mãi bị khởi tố về cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng kêu gọi những người có liên quan đến việc sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập và phát tán phim “Huy Bến xe” chủ động trình diện, hợp tác cung cấp thông tin để được xem xét chính sách khoan hồng của pháp luật.