Vụ hệ thống siêu thị Pháp bị tấn công mạng: Iran chính thức phản pháo cáo buộc dính líu, EU ra tuyên bố

Các hệ thống làm lạnh trong hàng trăm siêu thị Pháp bị tấn công mạng trong đêm 11-12/10, Paris cáo buộc Iran đứng sau, tuy nhiên Tehran khẳng định không dính líu. (Nguồn: ANI)

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định, Tehran không liên quan đến các vụ tấn công, đồng thời chỉ trích cách tiếp cận mang tính cáo buộc của Paris. Nước Cộng hoà Hồi giáo cho biết sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia trước các hành động nước ngoài mà nước này cho là bất hợp pháp.

Phản ứng của Iran được đưa ra sau khi Pháp hôm 9/11 cáo buộc Tehran tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào bộ điều khiển hệ thống làm lạnh tại khoảng 700 siêu thị trong đêm 11-12/10. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, các vụ việc gây thiệt hại vật chất trên diện rộng, làm phát sinh hỏa hoạn và khiến lượng lớn thực phẩm bị hư hỏng, với tổng thiệt hại ước tính lên tới hàng chục triệu Euro.

Paris quy trách nhiệm vụ việc cho nhóm Shahid Kaveh, một đơn vị tác chiến mạng trực thuộc Trung tâm Điện tử và Không gian mạng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Công tố viên Paris đã mở cuộc điều tra nhằm vào người đứng đầu nhóm Shahid Kaveh, hai cấp phó và những cá nhân khác có thể được xác định trong quá trình điều tra. Văn phòng công tố cũng đề nghị ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với các đối tượng liên quan.

Pháp dự kiến triệu tập Đại sứ Iran để phản đối, đồng thời đề xuất Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với những tổ chức và cá nhân Iran bị cho là có liên quan. Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot trước đó cho biết Paris đang cân nhắc mọi phương án đáp trả, kể cả những biện pháp vượt ra ngoài hoạt động ngoại giao và trừng phạt của EU.

Về phía EU, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anouar El Anouni cùng ngày tuyên bố, khối này sẵn sàng đưa ra “phản ứng nhanh chóng và thống nhất” trước các vụ tấn công mạng tại Pháp. Ông cho biết, EU ghi nhận kết luận của Paris và hoàn toàn đoàn kết với Pháp, đồng thời khẳng định khối sẽ sử dụng mọi công cụ hiện có để ứng phó với các hoạt động mạng gây hại, trong đó có các biện pháp trừng phạt.

Ông El Anouni cho biết, EU đang xem xét các biện pháp trừng phạt mạng mới. Trước đó, hồi tháng 3, khối đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với một thực thể Iran theo cơ chế trừng phạt liên quan đến an ninh mạng, do các hoạt động nhằm vào một số quốc gia thành viên, trong đó có Thụy Điển và Pháp.

Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu, vấn đề này dự kiến được đưa ra thảo luận tại cuộc họp các ngoại trưởng EU vào tuần tới.