Vụ hàng trăm học sinh ở Nghệ An nghỉ học: Hầu hết học sinh đã trở lại trường

Sáng 9/10, ông Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết, hầu hết học sinh thôn Tiến Sơn đã được phụ huynh đồng ý cho đến trường học tập trở lại.

Theo ông Triều, đây là điều rất đáng mừng sau hơn một tháng nhiều học sinh thôn Tiến Sơn chưa đến trường do phụ huynh không đồng thuận với phương án sáp nhập điểm trường lẻ về trường chính và phân hiệu.

Sau hơn một tháng nghỉ học, học sinh thôn Tiến Sơn đã trở lại trường, có 5 em xin phép nghỉ do ốm. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo thầy Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, trong sáng cùng ngày, chính quyền xã tiếp tục tổ chức xe đưa đón học sinh tại thôn Tiến Sơn đến trường. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh chủ động dậy sớm, dùng xe máy đưa con đến lớp.

Thống kê của nhà trường cho thấy, có 161/166 học sinh đã đến trường, chỉ còn 5 em vắng học. Các trường hợp nghỉ học chủ yếu vì lý do sức khỏe.

Việc học sinh trở lại trường là diễn biến tích cực sau thời gian phụ huynh phản đối chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ Tiến Sơn về các cơ sở học tập của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Trước đó, sau khi địa phương triển khai phương án dừng hoạt động điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam, nhiều phụ huynh không đồng tình, dẫn đến tình trạng học sinh nghỉ học kéo dài ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Mặc dù chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ xe đưa đón và ăn bán trú, số học sinh trở lại lớp vẫn tăng chậm. Tính đến sáng 8/10, mới có 56/166 học sinh thôn Tiến Sơn đến trường, trong khi 110 em vẫn chưa đi học.

Tuy nhiên, đến ngày 9/10, tình hình đã chuyển biến tích cực khi gần như toàn bộ học sinh thôn Tiến Sơn được phụ huynh đồng ý cho trở lại trường. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng, góp phần tháo gỡ vướng mắc kéo dài hơn một tháng qua tại xã Quỳnh Tam, đồng thời bảo đảm quyền học tập của học sinh và từng bước ổn định hoạt động dạy, học trên địa bàn.

Hiện nhà trường tiếp tục rà soát sĩ số, nắm bắt tình hình học tập của học sinh, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ, bổ sung kiến thức cho những em phải nghỉ học trong thời gian dài, giúp các em sớm củng cố kiến thức và bắt kịp chương trình.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn có cơ sở vật chất xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Việc sắp xếp học sinh về các cơ sở có điều kiện dạy học tốt hơn nhằm bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục.