Vụ hàng trăm học sinh nghỉ học: Phụ huynh nhận sai khi ngăn con đến trường

Phụ huynh thừa nhận việc cho con nghỉ học là không phù hợp

Từ ngày 5/10, Công an xã Quỳnh Tam (Nghệ An) đã mời 12 phụ huynh có con chưa đến trường tới làm việc. Theo Trung tá Hồ Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Quỳnh Tam, tại buổi làm việc, các phụ huynh được giải thích về quyền được học tập của trẻ em, cũng như trách nhiệm của cha mẹ trong việc bảo đảm việc học của con.

Sau khi được phân tích, một số phụ huynh cho biết đã nhận thức việc để con nghỉ học kéo dài là không phù hợp và cam kết đưa con trở lại trường.

UBND tỉnh Nghệ An đối thoại với phụ huynh ở thôn Tiến Sơn về việc sắp xếp điểm trường ngày 1/10. Ảnh: Song Hoàng.

Phụ huynh H.C.T. cho biết, trước đây gia đình không cho con đến trường vì không đồng tình với việc giải thể điểm trường lẻ ở thôn Tiến Sơn. "Trong gia đình, tôi đã không làm tròn trách nhiệm đối với con cái khi ngăn cản con tới trường. Tôi cam đoan sẽ tạo mọi điều kiện để con đến trường và vận động các phụ huynh khác đưa con đi học, để các cháu kịp chương trình", ông T. nói.

Phụ huynh H.T.L. cũng cho biết, sau khi có chủ trương giải thể điểm trường lẻ, bà từng làm đơn kiến nghị lên các cấp với mong muốn con em được học gần nhà, bảo đảm sức khỏe và để người dân yên tâm làm ăn. Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, bà L. đã nhận thức việc cho con nghỉ học kéo dài có thể ảnh hưởng đến quyền học tập của trẻ em.

Trong số những phụ huynh được mời làm việc, anh Tr.Q. đã cho hai con trở lại trường trong ngày 6/10. "Tôi mong các phụ huynh còn lại cũng cố gắng đưa các con trở lại trường sớm nhất", anh Q. nói.

Người dân thôn Tiến Sơn nêu ý kiến tại buổi đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Song Hoàng.

Sáng 6/10, lớp 3L - Trường Tiểu học Quỳnh Tam chỉ có 8 học sinh đến lớp. Cô Doãn Thị Diễm Hương, Giáo viên Chủ nhiệm lớp cho biết, nhiều tuần qua cô liên tục gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh để vận động học sinh trở lại trường. Cùng với nhà trường và chính quyền địa phương, cô nhiều lần đến tận nhà gặp gỡ, trò chuyện với từng gia đình.

"Chương trình lớp 3 đã bước sang tuần thứ 4, lượng kiến thức mới khá nhiều. Các em bắt đầu học những nội dung mới về nhân, chia, hình học, đại lượng; môn Tiếng Việt cũng liên tục có bài mới", cô Hương nói.

Theo cô Hương, học sinh nghỉ học có thể tự ôn lại bài cũ ở nhà nhưng không thể thay thế việc được giáo viên hướng dẫn, giảng bài và sửa từng phần. "Nghỉ học lâu ngày, các cháu sẽ thiệt thòi rất nhiều", cô Hương nói.

Điều khiến giáo viên lo lắng là không chỉ có tình trạng học sinh nghỉ liên tục mà còn có những em đi học chập chờn. Có em vừa trở lại trường được một buổi, hôm sau lại nghỉ. "Các em đang tuổi đi học, việc đến trường đều đặn rất quan trọng. Càng nghỉ lâu, khoảng cách kiến thức với các bạn trong lớp càng lớn", cô Hương chia sẻ.

Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Ảnh: Song Hoàng.

Những ngày qua, tập thể giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Tam cũng gửi thư đến phụ huynh và học sinh thôn Tiến Sơn, mong các gia đình cân nhắc kỹ trước những quyết định liên quan đến việc học của con. Trong thư, các giáo viên viết: Sau 4 tuần của năm học, nhiều lớp vẫn còn những chỗ ngồi trống. Việc nghỉ học kéo dài khiến học sinh có nguy cơ hụt kiến thức, khó theo kịp chương trình và bạn bè.

"Cha mẹ là những người gần gũi, yêu thương con và cũng là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với tương lai của các em", các giáo viên viết, đồng thời mong phụ huynh không để những tác động bên ngoài làm gián đoạn việc học của con.

Nhiều giải pháp hỗ trợ học sinh nghỉ học trở lại trường

Điểm trường lẻ thôn Tiến Sơn được xây dựng từ năm 1998. Sau gần 30 năm sử dụng, 5 phòng học cấp 4 tại đây đã xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn. Sau nhiều cuộc đối thoại với người dân, tỉnh Nghệ An thống nhất chuyển học sinh từ điểm trường lẻ về điểm trường chính và Phân hiệu Tân Sơn của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Tại cuộc đối thoại với người dân chiều 1/10, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, việc sắp xếp học sinh về các điểm trường mới là chủ trương nhằm bảo đảm điều kiện học tập và an toàn cho học sinh. Tỉnh và ngành giáo dục đã đưa ra nhiều phương án hỗ trợ để giảm khó khăn cho các gia đình. Trong đó, học sinh được bố trí xe đưa đón miễn phí và được miễn tiền bán trú trong năm học này.

Ba xe ô tô được bố trí đưa đón học sinh thôn Tiến Sơn đến trường. Ảnh: CSCC.

Chính quyền địa phương cũng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động. Công an xã Quỳnh Tam thành lập 5 tổ công tác, đến từng khu dân cư và hộ gia đình để giải thích, vận động phụ huynh đưa con đến trường.

Tuy nhiên, đến ngày 6/10, mới có 42/166 học sinh trở lại lớp.

Theo Trung tá Hồ Tuấn Anh, sau khi được làm việc, giải thích, các phụ huynh đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình và quyền được học tập của trẻ em. "Các phụ huynh đã đồng thuận và sẽ sớm đưa học sinh trở lại trường", Trung tá Hồ Tuấn Anh nói.

Trong khi đó, phía nhà trường vẫn tiếp tục vận động từng gia đình với mong muốn những học sinh còn lại sớm trở lại lớp, tránh để việc nghỉ học kéo dài ảnh hưởng đến quá trình học tập.

Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư khang trang, đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học. Ảnh: Song Hoàng.

Như Báo Sức khoẻ và Đời sống đã đưa tin, điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Năm học 2025-2026, điểm trường có 5 lớp với 166 học sinh.

Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Qua đánh giá, 3 phòng học được xác định có nguy cơ cao đổ sập, không còn bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Điểm trường lẻ cách điểm trường chính khoảng 6km, cách phân hiệu khoảng 7km. Trước thực tế này, ngày 26/6/2026, Trường Tiểu học Quỳnh Tam xây dựng kế hoạch chuyển học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn về điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027.

Trước ngày khai giảng, nhà trường và chính quyền địa phương đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh về phương án này. Tuy nhiên, một số gia đình vẫn chưa đồng thuận, chủ yếu vì lo ngại quãng đường đến trường xa.

Ông Đậu Viết Triều, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục gặp gỡ, vận động để học sinh sớm trở lại lớp. Với những em đã nghỉ học trong thời gian qua, trường cũng dự kiến tổ chức dạy bù, giúp các em bổ sung kiến thức và theo kịp chương trình.