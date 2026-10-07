Vụ hàng trăm học sinh nghỉ học: Phụ huynh nhận sai, cam kết đưa con trở lại trường

12 phụ huynh ở Nghệ An cam kết cho con trở lại trường

Theo Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 5/10, cơ quan công an đã mời 12 phụ huynh lên làm việc liên quan đến việc để con nghỉ học kéo dài.

Tại cơ quan công an, các phụ huynh cho biết, việc không cho con đến trường xuất phát từ mong muốn giữ lại điểm trường Tiến Sơn để học sinh được học gần nhà.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định và quyền học tập của trẻ em, các phụ huynh đã nhận thức việc ngăn con đến trường là sai, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của chính con em mình. Các phụ huynh cam kết không tái phạm, tạo điều kiện để con trở lại trường, theo kịp chương trình học.

Một phụ huynh thừa nhận, gia đình chưa làm tròn trách nhiệm khi ngăn con tới trường và cho biết sẽ tạo điều kiện để các con đi học trở lại.

Hàng loạt phương án hỗ trợ, chỉ 42/166 học sinh ở Tiến Sơn trở lại trường

Thầy Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (Nghệ An) - cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền để phụ huynh đưa các em học sinh trở lại trường. Nhà trường cũng bố trí kế hoạch dạy bù để các em học sinh theo kịp kiến thức và chương trình trong những ngày nghỉ vừa qua.

Phương án bố trí ô tô đưa đón học sinh từ thôn Tiến Sơn đến trường vẫn được duy trì, có giáo viên đi cùng để hỗ trợ và bảo đảm an toàn.

Những lớp học vắng học sinh ở Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Ảnh: Mỹ Hà/Báo Nghệ An

Trước đó, việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn để chuyển học sinh về trường chính và phân hiệu thuộc Trường Tiểu học Quỳnh Tam vấp phải sự phản đối của một bộ phận phụ huynh.

Điểm trường Tiến Sơn được sử dụng từ năm 1998, hiện cơ sở vật chất đã xuống cấp, một số phòng học có nguy cơ mất an toàn.

Trước đó vào ngày 1/10, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức đối thoại với các phụ huynh thôn Tiến Sơn. Sau khi nghe các ý kiến trình bày, nguyện vọng của phụ huynh, UBND tỉnh Nghệ An đã đưa ra nhiều phương án hỗ trợ. Trong đó có việc bố trí phương tiện đưa đón học sinh an toàn mỗi ngày, hỗ trợ tiền ăn bán trú. Đặc biệt, trước tình trạng học sinh đã nghỉ học nhiều tuần, trường xây dựng kế hoạch dạy bù vào cuối tuần, đồng thời phân công giáo viên hỗ trợ, kèm cặp từng em để bổ sung kiến thức bị thiếu hụt.

Thời gian qua, chính quyền xã, nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô cùng nhiều giáo viên vào thôn Tiến Sơn đưa đón các em học sinh đi và về. Tuy nhiên đến ngày 6/10, mới chỉ có 42/166 em học sinh đi học.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km và cách phân hiệu khoảng 7km. Trước thực trạng cơ sở vật chất không còn bảo đảm an toàn, ngày 26/6/2026, Trường Tiểu học Quỳnh Tam ban hành kế hoạch chuyển học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn về học tại điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027.

Đáng chú ý trước năm học, chính quyền địa phương, nhà trường đã tổ chức các buổi làm việc với phụ huynh về việc sáp nhập điểm trường. Tuy nhiên, phụ huynh không đồng tình cho con đến trường với lý do khoảng cách xa.