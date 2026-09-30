Vụ hàng trăm học sinh nghỉ học để phản đối sáp nhập: Lãnh đạo tỉnh đối thoại với phụ huynh

Ngày 30/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc về kế hoạch đối thoại với cha mẹ học sinh, công dân có đơn kiến nghị của thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam) về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, Trường tiểu học Quỳnh Tam.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn xuống cấp nghiêm trọng sau 28 năm sử dụng.

Diễn biến này được đưa ra trong bối cảnh có 127 em học sinh của thôn Tiến Sơn không đến trường dù năm học mới đã bước sang tuần thứ 4. Nguyên nhân do phụ huynh chưa đồng ý với việc sáp nhập, giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn và chuyển học sinh về học tại điểm trường chính, phân hiệu.

Theo kế hoạch, buổi đối thoại diễn ra vào 14h chiều 1/10 tại Hội trường UBND xã Quỳnh Tam. Ông Thái Văn Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sẽ thay mặt UBND tỉnh thực hiện đối thoại với phụ huynh học sinh và công dân có kiến nghị, phản ánh.

Những ngày qua, xã, nhà trường bố trí 3 xe ô tô đưa đón các em học sinh vào buổi sáng và cuối chiều.

Nội dung buổi đối thoại sẽ giải quyết 6 nhóm vấn đề mà phụ huynh học sinh, người dân đang kiến nghị. Thứ nhất là về chủ trương giải thể điểm trường lẻ và sử dụng cơ sở cũ, điều kiện tại điểm chính và phân hiệu Tân Sơn; phương án sử dụng đất, tài sản điểm lẻ Tiến Sơn sau giải thể.

Thứ hai về thực trạng cơ sở vật chất điểm lẻ Tiến Sơn. Tập trung làm rõ công trình nhà cấp 4 đưa vào sử dụng từ tháng 10/1998, không có phòng chức năng, niên hạn công trình, cơ sở vật chất đảm bảo việc dạy và học.

Thứ ba, về khoảng cách và an toàn trên đường đến trường của các em học sinh. Trong đó có 3 xe ô tô đã được bố trí đưa đón học sinh từ ngày 5/9 có giáo viên đi kèm; tuyến đường nối thôn Tiến Sơn với thôn 10 (tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng, khởi công ngày 28/8) rút ngắn quãng đường đến trường, thời gian duy trì xe đưa đón.

Thứ tư là vấn đề chi phí phát sinh cho gia đình, đơn vị chức năng công bố mức hỗ trợ tiền xe đưa đón, tiền ăn bán trú, sách vở, đồ dùng học tập trong năm học 2026 - 2027 và nguồn kinh phí thực hiện.

Vấn đề thứ năm là về các khoản đóng góp cơ sở vật chất của cha mẹ học sinh những năm gần nhất. Thứ sáu, về đảm bảo chất lượng học tập: công bố kế hoạch dạy bù cho học sinh đi học muộn; phương án xếp lớp, giữ nhóm học sinh cùng thôn; bố trí giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm; khung giờ học, tổ chức bán trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành kiểm tra điểm trường lẻ Tiến Sơn hôm 27/9.

Sau buổi đối thoại, Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 3/10, gửi UBND xã niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn Tiến Sơn để người dân được biết. Các kiến nghị còn lại thuộc lĩnh vực ngành được trả lời bằng văn bản trước ngày 10/10.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, điểm trường lẻ Tiến Sơn (thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam) có 5 phòng học cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Năm học 2025-2026, điểm trường có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh.

Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 3 phòng học được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn nguy hiểm đối với học sinh và giáo viên.

Điểm lẻ Tiến Sơn được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1998.

Trước thực trạng cơ sở vật chất không còn bảo đảm an toàn, ngày 26/6/2026, Trường Tiểu học Quỳnh Tam ban hành kế hoạch chuyển học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn về học tại điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027.

Trước khi bước vào năm học mới, chính quyền địa phương và nhà trường đã tổ chức các buổi làm việc, tuyên truyền với phụ huynh về chủ trương sáp nhập. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không đồng tình, chủ yếu vì lo ngại khoảng cách từ nhà đến nơi học mới xa, gây khó khăn trong việc đưa đón con.

Nhà trường sau đó bố trí 3 xe ô tô đưa đón học sinh và tổ chức bán trú nhằm hỗ trợ các gia đình. Dù vậy, hiện vẫn còn 127 học sinh chưa trở lại trường.