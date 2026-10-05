Vụ hàng trăm học sinh nghỉ học: Công an làm việc với 2 phụ huynh

Ngày 5/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan công an đã mời 2 phụ huynh đến làm việc để làm rõ việc ngăn cấm, cản trở học sinh đến trường.

Liên quan sự việc, ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam - cho biết, sau một tháng kể từ ngày khai giảng năm học 2026-2027, 127/166 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn vẫn chưa đến điểm trường chính và Phân hiệu Tân Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

“Xã đang tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh sớm đưa con đến trường, đảm bảo chương trình dạy học”, ông Lam nói.

Theo ông Lam, tuyến đường từ thôn Tiến Sơn đi thôn 10, xã Quỳnh Tam, dài hơn 3km, tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng, đã hoàn thành sau khoảng 2 tháng thi công. Tuyến đường góp phần rút ngắn thời gian đi lại từ thôn Tiến Sơn đến điểm trường chính và Phân hiệu Tân Sơn, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn hơn cho học sinh đến trường.

Trước đó, việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về điểm chính và Phân hiệu Tân Sơn vấp phải sự phản đối của một bộ phận phụ huynh.

Điểm trường Tiến Sơn được xây dựng gần 30 năm, có 5 phòng học. Qua các đợt kiểm tra ngày 29/8, 11/9 và 27/9, cơ quan chức năng xác định điểm trường đã xuống cấp, không có phòng học chức năng, không bảo đảm điều kiện tối thiểu để tổ chức dạy học và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn ngày 1/10.

UBND tỉnh Nghệ An khẳng định việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về điểm chính và Phân hiệu Tân Sơn phù hợp với chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi học tập của học sinh.

Để hỗ trợ phụ huynh, tỉnh bố trí ô tô đưa đón học sinh, có giáo viên đi kèm và hỗ trợ tiền ăn bán trú buổi trưa. Phụ huynh được lựa chọn cho con học tại điểm chính hoặc Phân hiệu Tân Sơn.

Nhà trường được yêu cầu tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh từ ngày 5/10, bố trí giáo viên có kinh nghiệm và tổ chức bán trú cho học sinh có nhu cầu.

UBND xã Quỳnh Tam tiếp tục đến từng gia đình vận động phụ huynh đưa con trở lại trường. Công an địa phương được giao bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến xe đưa đón, đồng thời xử lý các hành vi cản trở việc đưa học sinh đến trường và những vi phạm pháp luật liên quan.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, toàn tỉnh giảm 163 điểm trường lẻ.

Lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An lo ngại việc học của 127 học sinh bị gián đoạn suốt một tháng sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức, đồng thời mong phụ huynh sớm đưa các em trở lại lớp.