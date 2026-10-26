Xã hộiGiao thông

Vụ hai xe máy tông nhau khiến 4 thanh niên tử vong lúc rạng sáng, khẩn trương siết chặt trật tự an toàn giao thông

Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm siết chặt trật tự an toàn giao thông, sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn hai xe máy tông nhau khiến 4 người tử vong lúc rạng sáng.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
Gốc

P.Hà

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vu-hai-xe-may-tong-nhau-khien-4-thanh-nien-tu-vong-luc-rang-sang-khan-truong-siet-chat-trat-tu-an-toan-giao-thong-post673346.antd