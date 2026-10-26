Vụ hai xe máy tông nhau khiến 4 thanh niên tử vong lúc rạng sáng, khẩn trương siết chặt trật tự an toàn giao thông
Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm siết chặt trật tự an toàn giao thông, sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn hai xe máy tông nhau khiến 4 người tử vong lúc rạng sáng.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vu-hai-xe-may-tong-nhau-khien-4-thanh-nien-tu-vong-luc-rang-sang-khan-truong-siet-chat-trat-tu-an-toan-giao-thong-post673346.antd