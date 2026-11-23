Hội đồng xét xử tuyên án.

Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều 23/11, HĐXX sơ thẩm TAND khu vực 2 - Hà Nội đã tiến hành tuyên án vụ kiện dân sự do chị Lê Thị L. (SN 1995, trú phường Long Biên, Hà Nội) khởi kiện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho rằng bệnh viện có sai sót trong quá trình chăm sóc sau sinh, khiến hai con của chị tử vong.

Theo nhận định của HĐXX, căn cứ vào kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế ngày 30/1/2026 và các tài liệu, chứng cứ cho thấy, HĐXX có đủ cơ sở xác định: Mặc dù hai cháu tử vong trong quá trình được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, song quá trình chăm sóc, theo dõi và điều trị được thực hiện đúng trách nhiệm, quy định về chuyên môn kỹ thuật và quy trình khám chữa bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn.

Không có căn cứ chấp nhận yêu cầu bồi thường của nguyên đơn về việc buộc bệnh viện Phụ sản Hà Nội bồi thường cho nguyên đơn tổng số tiền hơn 520 triệu đồng

Theo đó, HĐXX tuyên đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị L. đối với các khoản tiền gồm: chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm 200 triệu đồng; chi phí khám, dưỡng thai 50 triệu đồng; chi phí thuê người chăm sóc 24,2 triệu đồng; chi phí thuê luật sư 200 triệu đồng; tiền mất thu nhập 78,6 triệu đồng; chi phí đi lại, khám thai 10 triệu đồng.

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị L. về việc yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương bồi thường cho nguyên đơn là hơn 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, xét thấy vụ việc đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình người bệnh, đồng thời trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình người bệnh có ý kiến, phản ánh về việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện và việc tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của gia đình, HĐXX kiến nghị Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội thường xuyên rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là quy trình vệ sinh, khử khuẩn trang thiết bị y tế và môi trường chăm sóc trẻ sơ sinh; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót (nếu có).

Đồng thời, Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội cần rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị, khiếu nại của người bệnh và thân nhân người bệnh theo hướng rõ ràng, cụ thể, công khai về đầu mối tiếp nhận, trình tự, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cá nhân, bộ phận có liên quan.

Qua đó, bảo đảm các ý kiến phản ánh được tiếp nhận, xem xét khách quan, giải quyết kịp thời và trả lời đầy đủ, có căn cứ, tránh phát sinh khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh và gia đình.

Theo đơn khởi kiện ban đầu, nguyên đơn Lê Thị L. yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bồi thường tổng số tiền 1.190 triệu đồng, gồm các khoản: chi phí IVF 200 triệu đồng; chi phí khám, dưỡng thai 50 triệu đồng; tiền mất thu nhập 100 triệu đồng; chi phí xe đi lại 10 triệu đồng; chi phí sinh mổ, cứu chữa hai con 70 triệu đồng; chi phí an táng 50 triệu đồng; bù đắp tổn thất tinh thần 468.000.000 đồng; chi phí thuê người chăm sóc 42 triệu đồng và chi phí luật sư 200 triệu đồng.

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn Lê Thị L. tự nguyện rút một phần yêu cầu khởi kiện gồm rút các yêu cầu bồi thường: Chi phí IVF; chi phí khám, thuê người chăm sóc dưỡng thai; chi phí luật sư, tiền mất thu nhập và chi phí xe đi lại. Sau khi rút các yêu cầu này, chị L. còn yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bồi thường hơn 520 triệu đồng.

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Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế ngày 30/1/2026. Hội đồng chuyên môn không phát hiện dấu hiệu vi phạm trách nhiệm của các nhân viên y tế trong chăm sóc và điều trị người bệnh.

Các bác sĩ, điều dưỡng tham gia trong quá trình khám bệnh, chăm sóc, điều trị cho ba trẻ sơ sinh con của chị Lê Thị L đã thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận, thăm khám, theo dõi, điều trị, xử trí đối với người bệnh.

Đối với hai trẻ sơ sinh con của nguyên đơn, Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân tử vong là suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết sơ sinh muộn do vi khuẩn Cronobacter sakazakii, xuất huyết não độ IV, trên trẻ sơ sinh rất non tháng (thai 30 tuần), chậm phát triển trong tử cung, thuộc trường hợp sinh ba và được thụ tinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Hội đồng chuyên môn nhận định, quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị được thực hiện kịp thời, phù hợp với hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế.

Người hành nghề khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội không có sai sót về chuyên môn, kỹ thuật do đã thực hiện đúng trách nhiệm chăm sóc, điều trị người bệnh và các quy định về chuyên môn kỹ thuật.

Về một số kiến nghị của công dân Lê Thị L về việc cho hai trẻ sinh non ghép nuôi chung lồng ấp, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế nhận định, hiện tại không có quy định nào không cho phép hai trẻ non tháng, thuộc thai kỳ đa thai (cùng mẹ) nằm chung một lồng ấp.

Đối với hình ảnh cuộc họp được đính kèm đơn tố cáo của nguyên đơn và những thông tin trong hồ sơ bệnh án của hai trẻ sơ sinh, Hội đồng chuyên môn nhận thấy không có mối liên quan giữa các thông tin này...