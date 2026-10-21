Vụ Hải SAPA TV: Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam

Ngày 21/10, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (sinh năm 1981) và Đỗ Kim Chung (sinh năm 1992), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hai bị can là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam. Cả hai bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Hiển và Chung có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu của công ty, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải SAPA TV) và các cá nhân, tổ chức liên quan về hành vi “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay của Công ty Hoàng Nam. Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, sau đó được quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là “Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” và in logo của Hải SAPA TV để bán ra thị trường.

Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Hà và Bùi Thị Kim Tuyên về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.