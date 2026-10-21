Vụ Hải Sa Pa: Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam

Ngày 21/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (sinh năm 1981) và Đỗ Kim Chung (sinh năm 1992), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hiển và Chung là kế toán và thủ quỹ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) điều tra vụ án liên quan Vũ Hoàng Hải (Hải Sa Pa) và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về các hành vi “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa dối khách hàng”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm Vũ Hoàng Hải, Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam) và Bùi Thị Kim Tuyên.

Theo điều tra, năm 2022, Hải lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty Hoàng Nam sản xuất.

Sản phẩm sử dụng thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng được quảng cáo là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.