Vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú: Tìm thấy thi thể bé trai

Sáng 23/10, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy cháu K.N.M. (SN 2024), một trong hai nạn nhân trong vụ việc nghi mẹ cùng con trai nhảy cầu Vĩnh Phú chiều hôm trước. Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mẹ mất tích.

Trước đó, khoảng 16h47 ngày 22/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo từ Công an xã Sông Lô về vụ việc hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CA.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, ông Hoàng Trọng Việt (SN 1974, trú tại thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) phát hiện một xe máy Honda Vision, mang biển kiểm soát 88-AD xxx.xx bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú. Nghi có người nhảy cầu, ông Việt đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, cơ quan công an nhận định hai người nghi gặp nạn là chị T.T.T.H. (SN 1998) và con trai là cháu K.N.M. (SN 2024), cùng trú tại thôn Phan Dư, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Lập Thạch khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai công tác tìm kiếm.

Người thân và người dân ngóng chờ tin tức từ cứu hộ. Ảnh: CA.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực cầu Vĩnh Phú và dọc tuyến sông, tập trung rà soát những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt đến. Nhiều phương tiện, thiết bị phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đến khoảng 7h30 ngày 23/10, lực lượng chức năng tìm thấy cháu K.N.M. tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5 km.

Hiện, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm người mẹ còn mất tích để xử lý vụ việc theo quy định và bàn giao cho gia đình.