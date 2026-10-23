Vụ hai mẹ con mất tích ở cầu Vĩnh Phú: Tìm thấy thi thể người mẹ

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, chiều 23/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ việc hai mẹ con mất tích tại cầu Vĩnh Phú.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 22/10, ông Hoàng Trọng Việt (SN 1974), trú tại thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô, phát hiện một xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, biển kiểm soát 88-AD xxx.xx, bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú. Nghi có người nhảy cầu, ông Việt đã báo cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người mẹ.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Lập Thạch khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm, CNCH.

Người thân mong ngóng tin tức của các nạn nhân trong suốt quá trình tìm kiếm.

Các lực lượng đã huy động trang thiết bị, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực cầu Vĩnh Phú và dọc tuyến sông, tập trung rà soát những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt đến.

Đến khoảng 7h30 ngày 23/10, lực lượng chức năng tìm thấy cháu K.M.N. tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5km.