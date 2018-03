Vụ hạ độc điệp viên Nga: Czech yêu cầu công bố chứng cứ

Tổng thống Czech Milos Zeman ngày 27-3 nói ông muốn thấy bằng chứng đáng tin cậy để chứng minh cáo buộc của Anh về việc Nga có liên quan vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Nga Sergey Skripal.

“Tôi muốn biết sự thật. Đương nhiên, tôi sẽ hoan nghênh nếu Vương quốc Anh cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh người Nga tìm cách sát hại điệp viên hai mang Skripal” – Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với kênh Blesk TV (Czech).

Ngoài ra, Tổng thống Milos Zeman đã ra lệnh cho cơ quan dịch vụ phản gián nước này kiểm chứng cáo buộc của Nga rằng chất độc thần kinh Novichok được dùng để đầu độc ông Skripal đã được phát triển, cất trữ ở Czech, hãng tin TASS cho biết.

Tổng thống Czech Milos Zeman. Ảnh: TASS

“Tôi không nghĩ điều này là sự thật nhưng sẽ chắc chắn hơn khi có dữ liệu phản gián chứng tỏ các cáo buộc này không đúng” – ông Zeman nói, thêm rằng ông hy vọng dịch vụ phản gián Czech sẽ có câu trả lời trong vòng một tháng.

Trước đó, chính phủ Czech cũng nối gót Anh trục xuất ba nhà ngoại giao Nga. Ông Zeman cho hay ông không can thiệp vào quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao Nga của chính phủ để ủng hộ Anh. Theo ông, cách làm này không được xem là biện pháp hữu hiệu để trừng phạt Nga xung quanh vụ đầu độc ông Skripal.

Hôm 4-3, cựu quan chức tình báo quân sự Nga Sergey Skripal và con gái Yulia được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế gần trung tâm mua sắm Maltings ở Salisbury, Nga. Cảnh sát cho hay họ bị trúng chất độc thần kinh. Cả hai đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

London ngay lập tức cáo buộc Nga đứng sau vụ này song không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Thủ tướng Anh Theresa May đổ lỗi Nga “dùng vũ lực trái phép” trên nước Anh. Bà May cho hay chất độc được sử dụng trong vụ tấn công là chất độc thần kinh Novichok do Liên Xô phát triển giai đoạn 1970-1980. Sau đó, Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga và thông báo các biện pháp trừng phạt khác với Moscow.

Nga lên tiếng bác các cáo buộc trên, chỉ ra rằng Liên Xô lẫn Nga không có bất kỳ chương trình nào phát triển chất độc Novichok. Moscow sau đó duy trì cách trả đũa sòng phẳng, cũng trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh trên đất Nga, ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Anh ở St. Pertersburg, đóng cửa Hội đồng Anh ở Nga.

Để thể hiện sự đoàn kết với Anh, hàng chục nước châu Âu cùng với Mỹ và Canada ngày 26-3 đồng loạt thông báo trục xuất nhà ngoại giao Nga. Tính đến nay, hơn 140 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất.

NGỌC NHƯ