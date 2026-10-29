Vụ gian lận thi tốt nghiệp ở chuyên Tuyên Quang: Không dùng khái niệm 'bệnh thành tích' để giảm nhẹ tính chất vi phạm

Cổng Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Website nhà trường

Vụ gian lận thi cử tại Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027, diễn ra ngày 29/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, phải thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, sai phạm phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Đối với vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang , Thứ trưởng Thường trực yêu cầu không né tránh trách nhiệm và không dùng khái niệm “bệnh thành tích” để giảm nhẹ tính chất vi phạm.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, đây là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ, ảnh hưởng đến uy tín kỳ thi và niềm tin của xã hội. Những cá nhân liên quan phải được xem xét, xử lí nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Việc xử lí sai phạm không chỉ nhằm bảo đảm công bằng cho thí sinh mà còn là yêu cầu để chấn chỉnh kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của những người tham gia tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và cơ quan liên quan để xem xét, xử lí các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật.

Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, Bộ tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh, bồi dưỡng đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo; đồng thời công khai kết quả thi, yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thực chất.

Nhấn mạnh yếu tố con người giữ vai trò quyết định, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhận định: Công nghệ có thể hỗ trợ giám sát, phát hiện sai phạm nhưng khó ngăn chặn triệt để nếu người được giao nhiệm vụ cố tình lợi dụng vị trí công tác để vi phạm hoặc tiếp tay cho gian lận.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc bổ sung thiết bị hay hoàn thiện quy trình, mà phải nâng cao trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật của từng cá nhân. Công tác phòng ngừa cần được đặt lên hàng đầu, chủ động nhận diện nguy cơ, khắc phục kẽ hở trong quy chế và tổ chức thực hiện, hạn chế khả năng xảy ra sai phạm.